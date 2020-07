En el programa El diario, conducido por el periodista Pablo Duggan por C5N de 18 a 20, se dieron más detalles de la causa del espionaje ilegal que involucra al ex­presi­dente Mauricio Macri y a varios de sus funcionarios, tanto a nivel nacional como provincial.



El juez Villena ordenó detener a la banda de los “Super Mario Bros”: a Susana Martinengo (exsecretaria de Documentación Presidencial durante el macrismo) y también a Diego Dalmau Pereyra, además de otros veinte acusados en la investigación por supuesto espionaje ilegal a funcionarios, políticos y empresarios.



En la resolución, el juez considera que hay otros agentes orgánicos e inorgánicos que están libres. Para Duggan, “Mauricio Macri está muy preocupado. Estaba haciendo la plancha, militando la anticuarentena, y ahora le salió esto”. En ese orden, indicó que “es una asociación ilícita porque tiene jefe, organizadores y partícipes”, y resaltó la “gravedad en términos institucionales y democráticos de lo que sucedió por parte del poder político en estos últimos cuatro años”. También resaltaron que “los artífices de todas estas reuniones eran representantes del poder político”.



En el programa se realizó una entrevista al diputado porteño Leandro Santoro, asesor del Presidente. En esa línea, indicó: “Veo con dolor esta causa, porque esto comprueba algo que muchos suponíamos: que el Estado montó un aparato de espionaje ilegal para extorsionar y para conseguir favores políticos utilizando las peores artimañas”.

Y agregó: “Nosotros no vamos a ser como ellos. Para nosotros, todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y en todo caso actuará la Justicia. A nosotros no nos corresponde juzgarlos”. Además, sentenció que “lo que no vamos a permitir es que haya impunidad en La Argentina. El poder real es podrido, es corrupto, y Macri era parte de ese poder. Usaron el Estado para hacer negocios”.

“Ataque a la democracia”

El exjuez Luis Federico Arias también fue entrevistado en El diario, y opinó sobre el espionaje y el lawfare vivido en carne propia y por otros jueces durante la gestión de Cambiemos. “Es lamentable, causa mucha tristeza ver en este país la magnitud de la temática de espionaje. No solo porque fue una metodología política en base a intereses oscuros y persecutorios, con consecuencias incalculables”, afirmó el exmagistrado, que agregó que el espionaje fue un “ataque a la democracia”.



“El espionaje tendía a controlar y condicionar, por ejemplo en los legisladores, la votación de algunas leyes. Si se llegara a comprobar que realmente actuaron condicionados contra su voluntad porque fueron amenazados con algo del espionaje, sería gravísimo en términos democráticos”. En esa línea, indicó que “tomaron causas judiciales, esto está prohibido. Los jueces no pueden ser juzgados por el contenido de sus sentencias, así como los periodistas no pueden ser juzgados por las opiniones que emiten. Es la misma censura”, concluyó Arias.