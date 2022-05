Volverán a sancionar a Pedidos Ya y Rappi por tener en negro a los repartidores

El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció que volverá a sancionar a las empresas de pedidos en línea Rappi y Pedidos Ya, tras comprobar que los empleados que reparten la mercadería encargada a través de esas plataformas no están registrados.

El subsecretario de Inspección del Ministerio de Trabajo bonaerense, Emiliano Re, dijo que las compañías que operan las aplicaciones mencionadas serán intimadas “en los próximos días” por esta irregularidad, “para que presenten la documentación laboral correspondiente” a los trabajadores.

El objetivo es que tanto Rappi como Pedidos Ya “registren” a los repartidores en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y hagan los aportes que exige la ley para los em­pleados en relación de dependencia.

La cartera laboral, que conduce Mara Ruiz Malec, realizó la semana pasada un megaoperativo en 24 municipios de la Provincia, en busca de relevar las condiciones de trabajo de los repartidores, en cuanto a su registración y también a las medidas de seguridad en el trabajo. La ministra lo calificó como “inédito por su alcance territorial”.

Las inspecciones tuvieron lugar en los distritos de Almirante Brown, La Plata, San Martín, Zárate, Bahía Blanca, Necochea, Avellaneda, La Matanza, Tres de Febrero, Pilar, Tandil, Lanús, Morón, Campana, Pinamar, Quilmes, San Isidro, José C. Paz, Azul, Berazategui, San Miguel, Junín, Lomas de Zamora y Mar del Plata.

No es la primera vez que las compañías de delivery son sancionadas en la Provincia por irregularidades laborales. A fines de julio, Ruiz Malec anunció que se impondrían multas a las mencionadas y también a Glovo, por la precarización de sus trabajadores. “Descubrimos que las personas no tienen libertad de hacer o no los pedidos: si no los hacen, tienen consecuencias en la asignación de nuevos pedidos. Hay una relación de dependencia. Entonces, deben estar registrados”, dijo entonces la ministra. Y a fin de año, dos tribunales de Trabajo confirmaron la pertinencia de las sanciones.

Pero las irregularidades persisten. Ahora, las empresas se exponen a un nuevo castigo por tener en negro a los empleados. “Buscamos que tengan ART, aportes previsionales, acceso a la seguridad social como cualquier trabajador de la provincia de Buenos Aires”, explicó ayer Re.