YPF presentó resultados con una sólida posición financiera

Durante el tercer trimestre de 2022 el EBITDA ajustado de la compañía alcanzó, por segundo trimestre consecutivo, los 1.500 millones de dólares, en un contexto de mayores costos en dólares producto de un proceso inflacionario global.

Las inversiones del trimestre continuaron creciendo y acumularon casi 2.900 millones de dólares en los primeros 9 meses del año, un 60% superiores respecto al mismo período de 2021.

La producción total de hidrocarburos acumulada a septiembre totalizó 505 mil barriles equivalentes por día, representando un incremento del 9% interanual. La producción de crudo creció un 7% y la de gas se incrementó un 9% ambas respecto al 2021.

La actividad no convencional continúa siendo el principal eje de crecimiento de la compañía que representa el 41% de la producción total de YPF. La producción de crudo no convencional mostró un crecimiento cercano al 50%, mientras que la de gas no convencional aumentó más de un 20% cuando se las compara con el mismo trimestre del año anterior. Estos resultados se apalancan en las mejoras operativas desarrolladas por la compañía en el desarrollo de sus campos en Vaca Muerta, donde se alcanzaron nuevos récords de eficiencia en los tiempos de perforación y fractura de los pozos y la marca más alta en la cantidad de nuevas perforaciones de pozos horizontales.

Por el lado del Downstream, las ventas domésticas de combustibles del tercer trimestre del año resultaron un 11% superiores al año anterior. En el caso del gasoil, la compañía registró nuevamente un récord histórico de suministro, el cual fue abastecido a través de mayores niveles de producción propia en las refinerías y un incremento de las importaciones.

En materia financiera, el flujo de caja libre fue positivo por décimo trimestre consecutivo en 262 millones de dólares, acumulando en los primeros nueve meses del año un flujo neto positivo de casi 1.000 millones de dólares. Esto permitió disminuir una vez más la deuda neta de la compañía a un nivel de 5.655 millones de dólares. El ratio de endeudamiento neto se ubicó por debajo de 1,2 veces en relación con el EBITDA ajustado, el nivel más bajo de los últimos 7 años.

Por último, en el tercer trimestre del año, la compañía registró una ganancia neta de 92.182 millones de pesos, manteniendo prácticamente sin cambios la ganancia registrada en el segundo trimestre de 94.063 millones de pesos.