Kicillof presentó en Berisso el programa de "Adaptación y Mitigación al cambio climático"

En un acto realizado en el Club Náutico de Berisso, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, acompañado por la ministra de Ambiente, Daniela Vilar y el intendente local, Fabián Cagliardi, presentó el Programa de "Adaptación y Mitigación al cambio climático".

El mismo busca promover una política pública integral para la Provincia de Buenos Aires, co-construida junto a gobiernos locales, dependencias del gobierno Bonaerense, organizaciones de la sociedad civil y el sistema de Ciencia y Tecnología, entre otros, que trabaje tanto la mitigación como la adaptación a los efectos del cambio climático a través de acciones específicas acordes a las características y necesidades territoriales de cada comunidad. Cabe destacar que 30 municipios ya adhirieron al programa y recibieron 15 millones de pesos para invertir.

En el acto, Kicillof expresó: "Quiero agradecerle a Fabián Cagliardi y a Mario Secco por recibirnos siempre en la Región. Una región que ha mostrado últimamente avances en materia ambiental en las cuestiones más básicas, y una Región que ha sido muy castigada por el problema en el acceso al agua potable, y en lo que nos encontramos trabajando de manera conjunta".

"En materia ambiental debemos reconocer que es un tema sobre el que no estamos del todo preparados, no formó parte de nuestra educación, no teníamos educación ambiental en nuestras escuelas, colegios o universidades, no había una cultura del cuidado ambiental. Las nuevas generaciones, aprendieron en la escuela sobre la importancia de cuidar el medio ambiente, incluso en la no clasificación de residuos en origen ven una posible agresión a nuestra tierra, a nuestro ambiente y planeta" detalló Kicillof.

En ese marco, el gobernador Bonaerense destacó que "este programa nos permite, a través del trabajo articulado entre Municipios y el Ministerio de Ambiente, de generar políticas públicas que contribuyan al cuidado del medio ambiente, con compromiso de autoridades y de las comunidades locales".

Por su parte, el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, señaló que "es un tema importante para tratar. Creo que, de alguna manera, todos fuimos responsables, del daño al ambiente y hoy, padecemos muchos problemas producto de esa falta de cuidado, que afecta sobre todo a los sectores más vulnerables".

En ese marco, el intendente destacó el compromiso del gobernador "cuando junto a Mario Secco le acercamos el problema de acceso al agua potable que teníamos en la región, y ver la posibilidad de resolver el tema de la planta de residuos cloacales de Berisso, el Gobernador se puso a trabajar inmediatamente. Hace unos meses desde el gobierno Provincial se comenzó a avanzar en este camino, buscando el financiamiento para intervenir en este Planta".

Asimismo, Cagliardi agradeció "el asesoramiento brindado desde el Ministerio de Ambiente y en esa línea, entendiendo la importancia del tema, a nivel Municipal vamos a crear la Dirección de Medio Ambiente para poder llevar adelante todas las políticas públicas".

El acto contó además con la presencia del subsecretario de Asuntos Hídricos del Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires Guillermo Jelinski, el intendente de Ensenada, Mario Secco; intendentes de la Provincia y el coordinador de Espacios Verdes y Medio Ambiente, Emiliano Juzwa, quien asumirá como director de Medio Ambiente.

Características del programa

El programa incluye los subprogramas de Fondo de Fortalecimiento de Capacidades Locales de Acción Climática y el Voluntariado de Acción Climática. En el caso del Fondo, tiene como objetivo fortalecer la acción y gestión climática de gobiernos locales y/o dependencias del gobierno de la Provincia de Buenos Aires mediante el desarrollo de capacidades que permitan dar respuesta a los desafíos que implica el cambio climático en cada territorio y que, a su vez, impacten positivamente en el desarrollo socioambiental de la provincia. Está destinado a los 135 municipios de la Provincia de Buenos Aires.

En tanto, el voluntariado de Acción Climática, busca llevar adelante una gestión climática efectiva, de la mano del compromiso y la participación de la sociedad civil en la implementación de las estrategias y acciones locales relacionadas con la agenda ambiental. Está destinado a las diferentes organizaciones de la sociedad civil de la Provincia de Buenos Aires.