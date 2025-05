Acusaciones cruzadas entre LLA y el PRO por la caída de Ficha Limpia

Luego del rechazo en el Senado al proyecto Ficha Limpia, representantes del Gobierno y del PRO salieron públicamente a expresarse sobre lo ocurrido en la votación que tuvo lugar en la Cámara alta.

En esa línea, la diputada nacional y candidata a legisladora porteña del PRO, Silvia Lospennato, apuntó directamente contra el presidente Javier Milei por el rechazo del proyecto. “Yo confié en usted y me defraudó”, sentenció.

“Se cayó Ficha Limpia y la impunidad y la corrupción ganó. Los corruptos y sus defensores lo votaron y lo festejaron. Sabían que esto iba a pasar y no lo evitaron”, le reprochó al Presidente la diputada.

Por su parte, el vocero presidencial y candidato a legislador porteño, Manuel Adorni, salió a criticar duramente al macrismo por el fracaso legislativo.

“La realidad es que no estaban los votos para no aprobarlo”, dijo Adorni y cuestionó a “quienes no lograron aprobar el proyecto en sus 4 años como Gobierno nacional ni en sus 17 años como Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires”.

“Fue una operación mediática teñida de amarillo”

Con este contexto, el presidente Javier Milei decidió sumarse al fuego cruzado y apuntó contra los dirigentes del espacio conducido por Mauricio Macri, afirmando que se trató de “una operación mediática teñida de amarillo”.

“No voy a ceder a los corruptos”, señaló el mandatario y agregó: “Los corruptos ganaron una batalla, pero no van a ganar la guerra”.

En un discurso brindado en el Latam Economic Forum 2025, Milei afirmó: “No estaban los votos y por eso el jefe de la bancada de senadores de La Libertad Avanza pidió que antes se firmara un compromiso para ir al recinto cuando tuviéramos las 37 firmas, seguros de que podíamos pasar el proyecto”.

“La gente de Juntos por el Cambio se negó a hacer esa firma y al mismo tiempo movían mediáticamente la idea de que nosotros no queríamos bajar, bajamos y pasó lo que pasó”, aseveró el mandatario argentino.

Así, luego del fracaso del oficialismo en su intento de impulsar el proyecto en el Senado, el Gobierno y el partido amarillo se atribuyen mutuamente la responsabilidad de la derrota.