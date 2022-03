Insólito: robaron un almacén a metros de una garita policial

La delincuencia y la inseguridad continúan siendo sin dudas de los mayores problemas en la región, y jornada tras jornada siguen en aumento. Ahora, le tocó padecer de la misma a un comercio de la vecina ciudad de Berisso, pero sin dudas lo más insólito es que a pocos metros se encuentra una garita policial.

Según trascendió, el hecho tuvo lugar en la zona de 8 y 144, donde se encuentra un almacén: “Vivo en Villa Nueva y hace dos años me puse el negocio, desde que empezó el año ya voy sufriendo dos robos”, detalló la damnificada en dialogo con el portal Ahora Berisso.

Siguiendo con su relato, la mujer agregó: “El primero fue un joven con un cuchillo, que entró al local encapuchado y me amenazó; se llevó plata, alcohol y cigarrillos, nunca lograron identificarlo”. Sin embargo, la situación iba a volver a repetirse y recientemente volvió a ser víctima de otro atraco.

“En la segunda oportunidad el delincuente rompió la cerradura de la persiana y logró entrar, se robó dinero en efectivo, bebidas y una Notebook”, completó la comerciante, quien dijo estar muy indignada por el hecho. “Siento un enorme dolor ya que mi sueño fue siempre tener un almacén en el barrio donde viví toda mi vida”, afirmó indignada.

Por último, un detalle no menor es que la mujer ya realizó varias denuncias por lo ocurrido, aunque nunca pudieron atrapar a los responsables. “Hay una garita policial en la esquina del almacén y no entiendo qué función cumple, ya me entraron a robar dos veces y nunca hubo alguien”, relataba molesta por lo ocurrido.

“Esto es tierra de nadie, estamos cansados, queremos seguridad”, concluyó furiosa por el hecho. Cabe mencionar que al cierre de esta edición los autores del robo se mantenían prófugos de la Justicia y al momento nada se sabía sobre ellos. Debido a esto, el análisis de las cámaras de seguridad será clave para poder identificarlos.

Cae albañil con 240 gramos de marihuana

Por su parte, en Montevideo y 11 un albañil fue detenido por llevar 240 gramos de marihuana en su poder. Lo curioso del hecho es que el sujeto en realidad primero fue identificado por la Policía por estar discutiendo fuertemente con una mujer en medio de la calle.

No obstante, cuando revisaron su mochila le encontraron en el interior toda la droga, por lo que quedó detenido por el delito de “tenencia ilegal de estupefacientes” y se lo trasladó hasta la comisaría Primera de Berisso.