Le robaron la moto apenas 10 días después de haberla comprado

Una mujer que vive en la localidad platense de Melchor Romero pudo disfrutar tan solo 10 días la motocicleta que se había comprado con mucho esfuerzo. Esto se debe a que en las últimas horas fue interceptada en la vía pública por dos malvivientes que se la robaron a punta de pistola en momentos en los que estaba regresando a su domicilio.

De acuerdo a lo que pudo averiguar diario Hoy, el hecho ocurrió durante la noche cuando la víctima estaba volviendo a su casa después de trabajar. Al llegar a la intersección de las calles 185 y 519, aparecieron dos sujetos en un ciclomotor sin luces, quienes se le cruzaron en su camino y le apuntaron con un arma de fuego exigiéndole que les entregara la moto.

En medio de la desesperación por la situación, la damnificada aceleró e intentó huir para ponerse a salvo, pero por una mala maniobra terminó cayéndose en una zanja. Ante el temor que le produjo el asalto y la tensión de ser encañonada, la mujer dejó el rodado tirado y salió corriendo con el casco puesto y su mochila, creyendo que los hampones se iban a escapar.

Sin embargo, al darse vuelta vio el momento preciso en el que uno de los delincuentes sacaba la moto de la zanja para darse a la fuga. Según lo que le relató la víctima a Trama Urbana, al observar ese escenario, “me quedé ahí a tres cuadras de mi casa. Por suerte no me robaron el celular porque lo tenía conmigo y no me lo sacaron porque me fui del lugar”.

Radicó la denuncia y quiere recuperar su moto

Al encontrarse cerca de su domicilio, llamó por teléfono a su pareja y luego ambos se comunicaron con la Policía para comentarles lo sucedido. Tras ello, se dirigieron a realizar la denuncia correspondiente en la comisaría Séptima de Abasto, pero a pesar de que intentaron hallar a los maleantes, hasta el momento poco se sabe nada de ellos.

La motocicleta la había comprado el pasado 1° de marzo y todavía estaba con la patente en trámite, es decir que apenas la pudo utilizar durante 10 días hasta que fue víctima de la ola de inseguridad. “Está asegurada, pero justo me agarraron a mí. No sé si me estaban esperando o no, pero no vi a nadie y aparecieron de la nada”, le relató la mujer a diario Hoy.

En cuanto al rodado, es marca Motomel Blitz de color negro 110cc nueva, modelo 2022. Mientras intentan encontrar a los delincuentes, la damnificada junto a su pareja ofrecen recompensa para todo aquel que pueda aportar algún dato certero sobre el ciclomotor.