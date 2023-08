Raúl Castells, dirigente y piquetero, reconoció haber incentivado los saqueos

Tras la tensa jornada que se desarrolló este martes 22 de agosto por la preocupante difusión de rumores de saqueos y actos de vandalismo en distintos puntos del país, el histórico dirigente social Raúl Castells negó el carácter delictivo de los graves sucesos y apuntó contra el Gobierno por haber suspendido el suministro de alimentos a comedores escolares y comunitarios desde hace 3 meses. "Nosotros le avisamos [al Gobierno] una y otra vez 'No sean tontos, no tiren la soga así, entreguen los alimentos'", describió el referente del Movimiento Izquierda Juventud Dignidad (MIJD).

“El hecho delictivo es que el kilo de milanesa esté 4.200 pesos, que un kilo papa esté 1000 pesos, que un kilo de azúcar esté 1000 pesos, y un kilo de yerba 2000 mil pesos... digan eso en vez de insultar al pueblo de la Argentina”, sostuvo Castells.

“El Gobierno ha quitado los alimentos a todos los comedores escolares y comunitarios desde hace 3 meses”, justificó y amenazó al Poder Ejecutivo Nacional: “Les avisamos a los funcionarios que no sean tontos, que no tiren la soga así, entreguen los alimentos y esto se soluciona en 24 horas. Si no lo solucionan van a ver de nuevo lo del 89, lo del 2001, y lo del 2013, lo van a ver de nuevo”.