Entradera en un departamento platense

El miercoles arrancó de la peor manera para un vecino platense que sufrió una entradera en su departamento de 6 entre 42 y 43.

Según su testimonio, "es un grupo de menores que siempre esta dando vuelta y ahora me entere que me robaron a mi, habrán entrado por la persiana y me sacaron plata e indumentaria".

Afortunadamente, al momento de los hechos no había nadie dentro de la casa por lo que no hubo víctimas de agresiones ni amenazas.

La misma banda de menores atacaría en el centro y después se va por la terminal, justo a una cuadra y media del departamento de la víctima.

En este sentido, el hombre asaltado afirmó: "Es tierra de nadie de noche, pasan y manotean. Ya he tenido episodios que han tocado la persiana y como siempre estoy adentro o esta todo prendido ven que hay gente, y anoche que estaba trabajando me encuentro con que me sacaron todo".