A culatazos, asaltaron a un médico en su casa de Gonnet

Cuatro delincuentes protagonizaron un violento asalto en la casa de un médico del barrio Villa Castells, en la localidad de Gonnet, cuando ingresaron a su casa, atacaron al propietario a culatazos y se apoderaron de diferentes elementos de valor.

El hecho ocurrió en la zona de 488 y 12, cuando el damnificado, de 59 años, se encontraba en su vivienda. En determinado mo­mento escuchó ruidos y fue a inspeccionar al patio, solo para descubrir cómo cuatro desconocidos estaban trepando el cerco y, tras saltar las rejas perimetrales, se metían en su hogar.

Al menos dos de los sospechosos estaban armados. Sin mediar palabra, uno de ellos le asestó un fuerte culatazo a la víctima y le exigió que les entregara sus pertenencias. Sin mucha alternativa, el hombre tuvo que acceder a las demandas de los maleantes, por lo que les dio el dinero que tenía y dos notebooks.

No obstante, antes de retirarse del lugar, los malhechores tomaron las llaves de la finca y volvieron a amenazar a la víctima, para luego sí darse a la fuga con rumbo desconocido. Inmediatamente, el médico dio aviso al 911 y un patrullero se dirigió al lugar junto con una ambulancia del SAME.

Los profesionales de la salud revisaron al damnificado; mientras que los uniformados realizaron un operativo cerrojo por la sin mediaciones, aunque no pudieron dar con los sospechosos. Afortunadamente para el herido, sus lesiones no revestían gravedad, y se constató que su vida no corría peligro.

En cuanto a los implicados, los mismos continúan siendo intensamente buscados por el delito de “robo calificado por escalamiento”, por lo que el análisis de las cámaras de seguridad de la zona será clave para poder dar con su paradero. Tomó intervención la comisaría Decimotercera, con jurisdicción en la zona, y la Unidad Funcional de Instrucción nº 9, de autores ignorados.