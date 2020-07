A punta de pistola, asaltaron a una jubilada en Tolosa

Andrea es una docente jubilada que fue a visitar a un familiar a Tolosa, y que, durante horas de la tarde, terminó siendo víctima de un violento asalto por parte de dos delincuentes armados. Estos la amenazaron y le quietaron su vehículo, además de objetos personales. Por el momento los ladrones continúan prófugos.

Según relató la damnificada a este medio, todo sucedió pasadas las 18, cuando se acercó en su rodado hasta lo de un familiar suyo, en la zona de 523 bis y 9. Sin embargo, en cuanto bajó de su coche fue interceptada por un individuo que empuñaba un arma de fuego.

“Bajé del auto y se me cruzó un chico, tendría entre 18 y 20 años, y me apoyó el revolver en el abdomen”, detalló la mujer, quien, continuando con su relato, agregó: “Me dijo que me quedara quieta y de un tirón me sacó la cartera”.

En ese preciso momento apareció por detrás de ella un segundo asaltante, quien la tomó por la espalda y le exigió a los gritos que le entregara las llaves de su rodado: “El otro delincuente, que tendría más o menos la misma edad, me asustó mucho porque se notaba que estaba muy nervioso”, aseguró la jubilada.

“Me sacó la llave y se metió corriendo en el auto. El otro me seguía apuntando y entre los dos me pedían plata, yo les dije que todo lo que la tenía estaba en la cartera”, detalló la víctima, que también dijo que en ningún momento opuso resistencia. “Se fueron con el auto, toda la documentación y el poco efectivo que tenía”, agregó.

Tras obtener el botín, los malhechores aceleraron y emprendieron la fuga a toda prisa con rumbo desconocido. Por su parte, la víctima resultó ilesa y de inmediato dio aviso a la Policía, que realizó un operativo cerrojo en las inmediaciones para poder dar con los autores del hecho, pero estos no pudieron ser encontrados y permanecían prófugos al cierre de esta edición.

“En ese momento no se te cruza nada por la cabeza, tu vida está en mano de ellos lamentablemente”, describió la docente. Por último, Andrea, que contó que toda su vida trabajó como docente de primaria, aseguró que “esta es la primera vez que me roban, nunca pensé que me iba a pasar, tengo que agradecer que no me mataron”.