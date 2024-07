Alerta en La Plata: Acusado de abuso continúa acechando a su víctima

Marcelo Fabián Silva está acusado de desobediencia y tiene antecedentes por abuso y violencia de género. El 30 de mayo, las autoridades del Departamento Judicial La Plata no aprobaron su arresto a pesar de la solicitud de la madre de la víctima. Sin embargo, se ordenó monitorear a Silva mediante una tobillera electrónica bajo la supervisión del Servicio Penitenciario.

Lamentablemente, la medida de seguridad no fue suficiente, ya que Silva fue visto cerca de la víctima en 59 y 3, donde la menor asistía a la escuela. La denunciante responsabiliza al Juez de Garantías Juan Pablo Masi y a la fiscal Ana Medina por no ordenar el arresto de Silva. A pesar de esto, el juez indicó que los elementos en la causa no eran suficientes para demostrar incumplimientos.

Es preocupante que Silva haya estado detenido previamente y que la denunciante haya revelado que su propia hija es la víctima en este caso. La situación plantea serias dudas sobre la efectividad de las medidas de seguridad y la actuación de las autoridades judiciales en La Plata.