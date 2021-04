Asaltaron a una familia mientras su hijo estaba en una clase por Zoom

Un hecho insólito se registró en la jornada de ayer en la localidad de City Bell, donde una familia fue víctima de una entradera mientras su hijo se encontraba en una clase virtual a través de la plataforma Zoom.

Todo sucedió en la zona de 479 y 20, cerca de las 10 de la mañana, cuando los padres del joven estaban recibiendo a dos empleados que iban a realizar unas tareas de reparación en el techo de la casa. Sin embargo, en ese momento aparecieron dos individuos armados, quienes los tomaron por sorpresa y lograron ingresar a la propiedad.

En ese momento comenzó la pesadilla para las víctimas, ya que los maleantes le aplicaron primero un fuerte culatazo a uno de los albañiles y luego amenazaron a los dueños de la vivienda, a quienes llevaron hasta una de las habitaciones del inmueble y les exigieron que les entregaran todos sus ahorros.

No obstante, no era mucho el efectivo que había en el lugar, por lo que los hampones se hicieron con unos $10.000 en efectivo. Sin embargo, no conformes con el botín, los ladrones se apoderaron de dos teléfonos celulares (un IPhone y un Samsung S7) y comenzaron a sustraer todo tipo de elementos de valor que iban encontrando tras su paso.

Para fortuna de la familia, el hijo del matrimonio, que en ese momento se encontraba en medio de una clase virtual, advirtió lo que estaba sucediendo y dio aviso a los profesores antes de ser detectado por los delincuentes. Sin poder creer lo que sucedía, la profesora del joven llamó al 911 y dio aviso de inmediato a la Policía.

Cuando finalmente los sujetos se dieron cuenta de la presencia del joven, ya era demasiado tarde y decidieron emprender la fuga cuanto antes, aunque los damnificados no pudieron precisar la dirección hacia la que escaparon ni el transporte que utilizaron.

La búsqueda

Al cabo de unos minutos llegó a la escena un patrullero y una ambulancia del SAME, ya que los profesionales de la salud tuvieron que asistir al albañil que había sido atacado por el delincuente, realizándole las correspondientes curaciones y comprobando que su vida no corría peligro. Por su parte, “los dueños de casa resultaron ilesos”, aseveró un vocero.

Asimismo, los uniformados realizaron un operativo cerrojo en las inmediaciones para poder dar con los autores del hecho, pero no pudieron hacerlo, y al momento del cierre de esta edición los mismos continuaban prófugos.

“Apareció uno de los celulares, lo descartaron en la esquina o se les cayó”, relató a Trama Urbana una fuente consultada, quien agregó además que se preservó el lugar para realizar las pericias necesarias y que se están analizando las cámaras de seguridad de la zona para poder determinar el paradero de los ladrones, como así también se estaban recabando testimonios de vecinos. Tomó intervención la comisaría Décima y la UFI nº 9, de autores ignorados.