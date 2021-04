Imputarán por "homicidio triplemente calificado" al detenido por el crimen de Analía Maldonado

Samuel Llanos, el fisicoculturista detenido por el crimen de Analía Maldonado, hallada asesinada en la localidad bonaerense de Los Toldos, será imputado por un "homicidio triplemente calificado por el vínculo, la alevosía y mediar violencia de género", lo que prevé como única pena en un futuro juicio oral la prisión perpetua, informaron fuentes judiciales.

El fiscal José Alvite Galante, subrogante de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de Junín, prevé indagar al imputado recién mañana, cuando termine de recibir los informes preliminares.

Las fuentes judiciales aseguraron que el fiscal Alvite Galante aún intenta determinar también si le imputa al acusado el delito de "robo", ya que en principio se registró un faltante de dinero que pertenecía a Analía.

En tanto, el fiscal tampoco resolvió si la indagatoria se realizará de manera presencial o si será a través de una video conferencia por los protocolos dispuestos para evitar contagios del coronavirus.

El detenido, quien presentó un defensor oficial, será trasladado hacia Junín en las próximas horas por efectivos de la División Departamental de Investigaciones (DDI) de la Policía bonaerense, ya que se encuentra alojado momentáneamente en una dependencia policial en una ciudad cercana a Junín.

Llanos fue detenido ayer por la tarde en un hotel de la localidad bonaerense de Luján, donde se había refugiado tras huir de su casa de Los Toldos, y donde convivía con Maldonado.

Ayer por la mañana, el cadáver de Maldonado fue hallado carbonizado y colocado adentro de una bolsa de arpillera por perros rastreadores en un camino rural de San Emilio, una vecina localidad también perteneciente al partido de General Viamonte, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires.

"No, no, no"

Un vecino de Analía Maldonado aseguró hoy que escuchó gritar a la víctima y luego sintió que su pareja, Samuel Llanos, arrastró algo por el patio de la casa.

“Desgraciadamente fui el que escuchó el último grito de ella. El único grito de Analía fue ´No, no, no´. Esperé que dijera ´no me pegues´, pero no se sintió ninguna otra palabra”, señaló José.

En diálogo con Crónica TV, el hombre relató que su esposa comenzó a escuchar ruidos cerca de las 2.40 de la madrugada del domingo en la casa donde convivían Analía y su pareja, Samuel Moíses Llanos.

“Después de escucharla gritar me levanté pero ya era tarde. Los gritos duraron un segundo y me parece que fue el final de ella”, remarcó.

Luego, señaló que sintió “como que arrastraban a alguien” por el patio ya que escuchó ruidos de hojas. “Supongo que algo pasó. Después sentí una moto y pensé que Analía pudo escapar porque no escuché más nada. Más tarde escuché los gritos de él (por Llanos) pero no le presté atención”, indicó, y agregó que “gritaba como Tarzán, eran como alaridos”.

José y su esposa María expresaron que era la primera vez que escuchaban algo parecido desde la vivienda de la pareja, que según señalaron, convivían desde hace poco más de tres meses.

Por último, recordó a Analía como una mujer “a la que le gustaba la música y cantar” y que era “una mujer muy buena y trabajadora”.