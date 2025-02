Bronca y dolor por el crimen de la mujer en Barrio Hipódromo

Cuando todavía persiste la angustia por el salvaje crimen de Elba del Valle Contreras, ocurrido días atrás en Barrio Hipódromo, sus familiares manifestaron toda su bronca por lo sucedido, mientras piden que se haga justicia. Uno de los puntos que sostienen desde el entorno de la mujer es que el asesinato fue premeditado, por lo que niegan que el acusado haya tenido un brote psicótico.

Cabe recordar que el femicidio ocurrió durante la noche del pasado 29 de enero en la esquina de 119 y 40. La víctima había salido de su domicilio para realizar unas compras, cuando de pronto fue atacada por un hombre de 33 años que, sin mediar palabra la agredió a puñaladas, dejándola gravemente herida. Debido a las lesiones sufridas, fue trasladada hasta el hospital Gutiérrez donde falleció poco después.

El caso continuó con la detención de Juan José Juárez, el implicado, en la zona de 120 y 37, quien fue trasladado hasta la seccional para luego dar paso al inicio de la investigación. La causa quedó en manos de la UFI N° 2 de La Plata y al momento de su indagación, el sujeto se negó a declarar. En tanto que, de acuerdo a lo señalado por las fuentes consultadas por Trama Urbana, se llevaron a cabo una serie de pericias sobre el imputado.

Según lo señalado por los voceros abocados a la pesquisa, el hombre se reía después de haber asesinado a Elba y cuando estaba encerrado en uno de los calabozos se puso a cantar. Incluso, cuando el médico le preguntó si sabía lo que había hecho, su respuesta fue que sabía exactamente lo que había pasado. Por lo pronto, el informe realizado por el hospital psiquiátrico determinó que el homicida es imputable, que está ubicado y entiende lo que dice.

Continúa la investigación

Tal como suele suceder en este tipo de episodios, la investigación seguirá su curso y seguramente se le realizarán nuevas pericias. Es por ello que Betina Lacki, la fiscal a cargo de la instrucción, solicitó una evaluación más profunda de Juárez, para esclarecer si es inimputable, a pesar de que el reconocimiento médico legal policial argumentó lo contrario.

Basándose en esta controversia, desde el entorno de la mujer insisten en que el hombre no sufrió ningún brote psicótico, sino que el crimen premeditado y que el acusado sabía bien lo que estaba haciendo. Para fundamentar esta postura señalan que luego de apuñalar a la mujer, agredió también a otras dos personas una en diagonal 80 y 116 y la otra en calle 116 y 37.

Por su parte, la hija de Elba les agradeció a los vecinos que trasladaron a su madre hasta el hospital Gutiérrez donde murió poco después. En cuanto a las otras víctimas del agresor, Juan Manuel, uno de los fue apuñalados, manifestó que “no me dijo nada, él estaba drogado, se acercó y me la dio no más”.