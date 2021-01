Carolina Píparo: "La inseguridad no es para hacer política"

Una polémica madrugada vivió la diputada, Carolína Píparo, ya que junto a su marido chocaron a una moto con dos jóvenes, en 21 y 37. Según aseguraron, ella y su pareja habían sido asaltados anteriormente y le habían quitado 20 mil pesos y un celular, pero los que fueron impactados por el auto destacaron que nada tenían que ver con el robo.

Al respecto, la funcionaria publicó una carta: “Hoy lo puedo contar porque los seis motochorros que me abordaron decidieron no disparar”, titula en la misma.

“Mi marido y yo fuimos a llevar a su papá a su casa luego de la cena familiar de fin de año. Ellos estaban bajando la vajilla del vehículo y en ese momento en el que yo quedo en el interior del auto, me abordan seis delincuentes a los que les entregué mis cosas apuntada por una pistola. Luego de llamar al 911, se acerca la Policía y me indica a qué comisaría debo ir a radicar la denuncia. Yendo al lugar, cruzamos las motos que me habían abordado, mi marido los sigue mientras yo me comunico al 911 indicando al operador por qué calle iban tratando de no perderlos de vista”, dice Piparo en la misiva.

“En un momento se suman dos motos a esas tres motos y las cinco nos cierran el paso, chocamos con una de ellas y tres nos empiezan a perseguir. No sé cuantas cuadras hicimos hasta encontrar a la Policía con ellos atrás pretendiendo atacarnos. Me informaron que las dos personas a bordo de la moto están en buen estado de salud y la investigación del robo está en curso. Agradezco que mis hijos no estaban con nosotros en el auto y la atención de todo el personal policial, sé que muchos sienten la misma vulnera­bilidad e impotencia que cualquier víctima”,

concluye.

Cabe mencionar que hay una segunda denuncia por lesiones culposas y falsa denuncia, ya que aseguran que los heridos no estaban vinculados al robo. Debido a esto, investigan a la diputada y a su esposo por falsa denuncia y abandono de persona.

“Lamento muchísimo que leí barbaridades. La inseguridad no es para hacer política, el delincuente no pregunta a quién votaste. Es un tema para empezar a trabajar, para comprometerse. Me pegaron con el revólver en la ventanilla y me pidieron todo. Yo quería darle todo y quería que no me dispararan, que no le disparen a nadie”, dijo Piparo.

