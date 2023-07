Caso Lucas Puig: bocinazo y tiempo límite para que Casación resuelva la apelación

Los jueces que integran la Sala V del Tribunal de Casación bonaerense tienen hasta noviembre próximo para resolver el recurso de apelación de los abogados que representan a Lucas Manuel Puig, el docente que fue condenado a 35 años de prisión hace casi un año por abuso sexual y corrupción a dos menores de edad.

Los magistrados Víctor Violini, Ricardo Maidana y Carlos Ángel Natiello serán los encargados de analizar el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal n° 1 así como los planteos de la defensa del profesor de música, a cargo de los abogados Adrián Fernández Koenig y Gastón Nicocia.

El 30 de agosto de 2022, la Justicia platense condenó a Puig por violación y corrupción de dos menores sue asistían al jardín de infantes del Colegio San Benjamín de Los Hornos. A su vez, se abrió una causa contra la docente Silvia Díaz por presunta complicidad con el profesor, ya que ella estaba a cargo de una de las salas del jardín donde ocurrieron los hechos y se la investigará por ser coautora de los delitos.

Como agravantes, los jueces de primera instancia sostuvieron la pluralidad de víctimas, la extensión de daño causado a ellas y a sus familias, y la edad de los menores. En los argumentos de los magistrados fue clave la declaración de los chicos, quienes actualmente son adolescentes. Sin embargo, para los abogados del profesor, los dichos de los denunciantes estuvieron “viciados” por testimonios de sus padres.

Los agravios

En este sentido, Nicocia y Fernández Koenig sostuvieron que en el juicio hubo agravios como “la desnaturalización del juicio de reenvío, el quebrantamiento de las formas esenciales, la declaración de los menores E. B., y la ausencia de intervención de Asesor de Incapaces”. Además, consideraron que hubo “violación del debido proceso, (en cuanto) a la ampliación de la acusación” y a la prohibición del doble juzgamiento a una persona por el mismo hecho.

En el marco de una audiencia realizada en el Tribunal de Casación bonaerense, el docente aclaró: “Soy profesor de música, no abusador de menores. Soy el hijo de Alicia y Pepe, no un degenerado”. También agregó: “Yo amo ser docente y eso me llena como persona. Siempre confié en la Justicia, colaboré, yo pedí ser juzgado, pedí un juicio justo en un plazo razonable, sigo confiando en la Justicia”.

Gran parte de la comunidad educativa cree en la inocencia de Puig, por lo cual ayer otros docentes del Colegio San Benjamín y familiares de los chicos que asisten a esa institución realizaron un bocinazo, y luego finalizaron con unas palabras de apoyo en Plaza Moreno con el lema “con los chicos no, con los docentes tampoco”.