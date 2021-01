Caso Píparo: "Nos dejó tirados como basura", afirmó una de las víctimas

"Holaaa les comento que él dia 1/1/2021 la diputada de la plata (Carolina piparo y su marido) nos choco a mi y a mi amigo! Casi nos mató! Y nos dejó tirado en la calle como si fueramos basura! Y ahora anda diciendo por todo lados que nosotros éramos motochorros! Mi amigo y yo no somos esa clase de personas! Solo fuimos a pasear! Y terminamos casi muerto!"

Así comienza el comunicado que expresó una de las víctimas que tiene 17 años, luego del choque sufrido por parte de la Diputada Provincial Carolina Píparo y su marido, Juan Ignacio Buzali.

El otro joven de 23 años que iba a al volante sufrió quizás un mayor daño, ya que le tuvieron que dar 5 puntos en la cabeza luego del fuerte impacto.

"Lo que no saben es que la misma diputada miente!!!!!! Ahora nadie hace justicia por nosotros! Porque somos chicos humildes del barrio! El marido de Píparo mandó a borrar todas las grabaciones de la calle donde pasó el choque! Ustedes me podrían ayudar compartiendo o poniendo un (.) Esto tiene que llegar a las noticias! Ayúdenme!!! Ella y su marido casi me sacan la vida a mi y a mi amigo!", expresó.

Lo cierto es que las cámaras de seguridad demuestran que los motociclistasa los cuales atropelló la pareja, no tienen nada que ver con el robo sufrido en 46 y 17. Sumado al abandono de persona luego del choque y la fuga por parte de la pareja, dan cuenta que no terminaría favorable la historia para la Diputada y su marido.