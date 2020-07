Compró un celular en la tienda online de Frávega y asegura haber sido estafada

Una vecina de la ciudad, María Luz Iglesias, compró un celular en la tienda online de Frávega hace más de un mes, pero “el teléfono me vino fallado”, contó. El problema es que la empresa no le da las respuestas necesarias.

“En los primeros mails, me responden, con mucho tiempo de atraso, que me comunique con la garantía. Son como automáticos los mails. En el segundo, me dicen que mi caso está cerrado porque me llegó a mi domicilio”, relató la mujer.

“Por mi cuenta, llamo a Motorola, me dan un número de servicio de técnico con la garantía acá en La Plata, lo lleva mi marido porque yo no tengo permiso para circular. Después de dos semanas, la garantía no se hace cargo porque el teléfono que me vendió Frávega dicen que es viejo y la garantía no lo cubre”, agregó, en tono quejoso, la entrevistada.

“A mí el teléfono me salió $25.000, que es más de lo que gano con mi sueldo de docente. Yo la verdad ya no sé qué hacer, porque estoy encerrada en mi casa, Defensa al Consumidor está todo cerrado, estoy sin teléfono y lo preciso para dar clases, para que mi nene haga terapias o tengo que dejar que Frávega me estafe…”, dijo María Luz.

Por último, la mujer asegura que se enteró de que su caso no es el único y que son muchas las personas presuntamente estafadas por la empresa, al menos en la ciudad de La Plata.