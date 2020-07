Conflictos sin fin: intentos de usurpaciones en San Carlos y El Rincón dejaron dos heridos

El drama de las usurpaciones continúa sumando capítulos y escenas tan traumáticas como violentas en los diferentes puntos de la ciudad, sin que hasta el momento los encargados de la seguridad le encuentren una solución. Por el contrario, estos se ven desbordados y son los vecinos quienes tienen que salir a poner el grito en el cielo, cansados de estos episodios que se repiten a diario.

Frentistas del barrio de San Carlos, visiblemente molestos, se comunicaron ayer con este medio para denunciar una tentativa de usurpación en el predio que en la actualidad lo trabaja una empresa, ubicado en 524 entre 131 a 133. Dicha empresa, contaron los denunciantes, tiene incluso un obrador en la calle 526 de donde salen los materiales para la limpieza del Riachuelo.

“Ayer (por el lunes) vinieron unos hombres con maquinarias a ocupar el terreno. Trajeron un camión y una retroexcavadora. Llamamos a la Policía, pero no nos dan respuestas y ni siquiera se acercaron a ver nuestro problema. Tanto de la comisaría Undécima como de la subcomisaría La Unión (aunque la jurisdicción pertenece a la Undécima) no nos dieron soluciones. Buscamos inclusive el teléfono de Sergio Berni (ministro de Seguridad), para que esté al tanto, pero no pudimos ubicarlo. Estamos desesperados”, le aseveraron a Trama Urbana.

En cuanto a los usurpadores, aseguraron que “son los mismos que quieren adueñarse de otros terrenos en toda la ciudad. Su intención no es venirse a vivir acá, porque no tienen verdaderas necesidades. Lo que quieren es cercarlo, lotearlo y venderlo. No lo necesitan para vivir, porque tienen plata y sus autos de marca”.

Parte del problema fue resuelto cuando llegó una autoridad de la empresa que trabaja en el lugar y habló con los usurpadores, quienes se retiraron. “Igual dijeron que iban a volver”, se resignaron los lugareños, y agregaron: “Necesitamos la presencia y la acción de la Policía, que nos den una respuesta”.

Lesionados y detenidos

Otro grave incidente relacionado a la materia se desarrolló la noche del lunes en El Rincón, donde los ánimos están caldeados desde hace un largo tiempo.

En esta oportunidad, vándalos atacaron a pedradas una casa de 141 y 443, que también prendieron fuego de manera parcial. Los damnificados denunciaron a usurpadores que intentaron quedarse con terrenos del lugar.

“Nos atacan porque pedimos que no ocupen terrenos “, detallaron las víctimas. No obstante, según precisaron fuentes policiales, “esa vivienda se construyó, a la vez, sobre terrenos usurpados, y se pelean por un lote lindero entre dos propiedades”.

Lo cierto es que durante varios minutos, los individuos arrojaron elementos contundentes y rompieron varias ventanas, además de intentar incendiar todo el inmueble, aunque no pudieron cometer este último objetivo y solo quemaron una pequeña parte del patio.

Tras el conflicto, dos personas resultaron heridas con lesiones menores y se produjeron cuatro detenciones. Los implicados fueron llevados hasta la comisaría Décima, al mando de Alejandro Moriñigo, aunque ya recuperaron la libertad.