Conmoción: una mujer desnuda le lanza caca a los vecinos

Un hecho indignante ocurre en Jose C. Paz, ya que vecinos denunciaron que una mujer se pasea desnuda por el barrio y les lanza materia fecal, de manera descarada, sobre ellos y sus viviendas. Señalan que la actitud de Sandra, de 50 años, es bastante insostenible.

"Tiene problemas con ella misma y nos tira piedras todos los días. Es algo insostenible, ya que una vez también salió enfurecida y quiso acuchillar a un hombre que me trajo un colchón", señaló una vecina en diálogo con Crónica. Además argumentó que la justicia no se mete con ella, ya que aún no agredió a nadie.

Por otro lado, destacó que ella está enferma desde hace 10 años y que ni siquiera su familia la puede controlar, ya que hace lo que quiere. Además se pasea desnuda constantemente y lanza su propia caca contra ellos, además de otros objetos que pueden herir. Una situación bastante complicada.