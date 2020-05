Continúa la pesadilla de una madre de Los Hornos que teme que su hijo la mate

En la edición anterior, diario Hoy publicó la historia de Lorena, una vecina de Los Hornos a quien su hijo, paciente psiquiátrico desde mayo del año pasado, intentó matar en varias ocasiones. Siempre en medio de brotes psicóticos y siendo el viernes la última vez.

La mujer de 48 años, la noche de ese viernes, radicó la denuncia en la Comisaría de la Mujer. Desde allí la derivaron tras llamar al número de emergencias 144. Le contó la jornada pasada a este medio que su pesadilla continúa: “Estoy refugiada en la casa de un amigo, tuve que huir de la mía y tengo terror de volver. Nadie me ayuda: me cansé de llamar al 911, al 144 y al 147, donde me dicen que pueden ayudarme. En la 144, que es ayuda para la víctima, terminaron diciéndome que mi caso no es violencia de género”.

Desesperada, narró: “Durante un brote psicótico de mi hijo, mientras estaba contendiéndolo, me quemé el pie con agua hirviendo. Si esto no es violencia física, ¿cuál es entonces? Me tiene que matar, para ser un número más. ¿Dónde está el ‘ni una menos’?. Yo me fui porque no quiero que mi hijo, al cual amo con toda el alma, cargue con la muerte de su madre”.

Puntualizó: “No sé cuánto tiempo más podrá sostenerme mi amigo, porque soy una carga para él y su familia. Por más que quiera ser fuerte, me invade el terror. Mi hijo me está buscando porque me extraña, pero yo tengo mucho miedo y busco un lugar para esconderme. Hasta pensé en sacrificar mi vida por la de él, pero sé que no es la solución”.

Su hijo ya recibió el alta médica tras estar internado en el psiquiátrico Melchor Romero, pero volvió a recaer durante los primeros días de la cuarentena. Los medicamentos que toma, de acuerdo a su madre, le hacen efecto solo por un rato. “Pido que vuelvan a internarlo porque explota como una bomba; no está en su sano juicio”.