Crimen de Lucio: piden destituir a la jueza y la asesora por incumplimientos

La Procuración pampeana pidió la destitución de la jueza y la asesora de menores que intervinieron en los expedientes por la tutela y el cuidado personal de Lucio Dupuy, el niño de 5 años que fue asesinado por su madre y su pareja en noviembre de 2021, en un domicilio de la ciudad de Santa Rosa. Sucedió en el inicio del Jury de Enjuiciamiento al que ambas son sometidas por presunto “mal desempeño en sus funciones”.

El pedido fue realizado por el fiscal general en ejercicio de la Procuración General, Guillermo Sancho, y alcanzó a la titular del juzgado de la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes N° 1 de General Pico, Ana Clara Pérez Ballester, y a la asesora de Niñas, Niños y Adolescentes N° 2 de la misma ciudad, Elisa Alejandra Catán.

Para Sancho, las funcionarias ―que permanecen suspendidas mientras se hace el juicio y cobran solo el del 50% de sus salarios― son responsables de “omisiones e incumplimientos reiterados” que “causaron la muerte del niño”, quien fue asesinado el 26 de noviembre de 2021 en su casa de Santa Rosa. Hecho por el que fueron condenadas a prisión perpetua su mamá, Magdalena Espósito Valenti, y la pareja de ella, Abigaíl Páez.

Esta mañana, en el inicio del jury, el fiscal general expuso en sus alegatos de apertura los motivos por los cuales tanto la jueza como la asesora deben ser apartadas de sus funciones: no escuchar la opinión de Lucio, pese a estar expresamente ordenado en todas las normas que rigen la materia (familia), al presumir “que no estaba condiciones de declarar”; no citar ni recabar la opinión del padre y de la madre; no darle intervención a la autoridad de aplicación administrativa ―Dirección General de Niñez― ante “la posible vulneración de derechos”; y que la asesora consintiera el archivo de la causa.