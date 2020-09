Crimen de Romero: declaró el segundo implicado

En la jornada de ayer fue indagado el segundo implicado en el brutal crimen de Melchor Romero, episodio que fue contado de forma exclusiva por este multimedio en su edición del lunes, y el sujeto reconoció que estuvo en el lugar del hecho, pero negó su participación en el mismo.

“El individuo se ubica en la escena del crimen e incluso dijo haber estado presente en el momento de la pelea, pero afirma que él no estuvo involucrado en el homicidio”, aseveró un vocero consultado por Trama Urbana. La fuente también agregó que el detenido “declaró no solo que no formó parte de la pelea, sino incluso que en todo momento buscó separar a las partes”.

Sin embargo, a pesar de brindar estos datos, mientras era indagado por el fiscal Marcelo Martini en las oficinas de la UFI nº 3, el sospechoso no habría podido facilitar el nombre de la persona que golpeó salvajemente hasta la muerte a la víctima, por lo que aún se continúa con la investigación del hecho para poder dar con todos los involucrados.

Cabe mencionar que este segundo detenido, un hombre de 36 años, se entregó por sus propios medios ante las autoridades. Días atrás, otro masculino, un sujeto de 32 años, también se había puesto a disposición de la Justicia voluntariamente. No obstante, este primer sospechoso se negó a declarar cuando fue indagado por el mencionado fiscal.

Asesinado a golpes

Cerca de la medianoche del domingo, en la zona de 34 y 159, un vecino escuchó unos gritos provenientes de la calle y salió a inspeccionar, solo para encontrarse con una macabra postal: el cuerpo de un hombre yacía en el suelo con varios golpes y ensangrentado.

De inmediato, el frentista subió al damnificado a su vehículo y lo llevó hasta el hospital de Melchor Romero, solo para que los médicos constataran que la victima ya había fallecido a causa del terrible ataque recibido. Horas más tarde, el occiso fue identificado como Reinaldo Javier Solís Silvero, un sujeto de nacionalidad paraguaya de 38 años, domiciliado a pocas calles del lugar del hecho.

La DDI de La Plata, dirigida por Cristian Novelino, tomó las riendas de la investigación, caratulada como “homicidio agravado”. Se trató del crimen 52 en lo que va del año en toda la región.