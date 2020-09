Denuncian robos y ataques vandálicos en San Carlos y Olmos

Frentistas de la zona oeste de La Plata se comunicaron con este medio para denunciar distintos ataques que padecen por parte de delincuentes. El primero de ellos tuvo lugar en la localidad de San Carlos, donde afirman que un grupo de individuos robó una enorme cantidad de cables telefónicos.

Según precisaron los damnificados a Trama Urbana, el hecho ocurrió sobre la calle 153, desde 44 hasta 52. “No hay teléfono ni internet, somos varios los afectados”, aseveró uno de los vecinos.

Si bien por el momento no hay pistas sobre los autores del hecho, los frentistas creen que los mismos deben haber actuado durante la noche, ya que el cableado fue sustraído de un día para el otro. “Es una zona con muchos terrenos baldíos y hay poca luminaria”, detalló un vecino, quien agregó que “seguramente aprovecharon la oscuridad para poder robarse todo”.

Pánico en Lisandro Olmos

Por su parte, una mujer vecina de Olmos denunció estar viviendo un verdadero calvario. Los responsables serían individuos que usurparon una serie de lotes: ellos mismos habrían destrozado su propiedad hace días, obligándola a irse del lugar.

Según detalló la damnificada en diálogo con Trama Urbana, ella residía junto a sus ocho hijos en una vivienda emplazada en la zona de 52 y 183: “Es un terreno fiscal. Saqué un préstamo y compré un terreno con casa ahí, pero en febrero se fue el encargado del agua y nadie quiso hacerse cargo”.

Siempre según el relato de la mujer, el conflicto justamente se desató porque otras personas que viven en la zona utilizaban su suministro de agua sin pagar. “Pasó el tiempo y siempre eran cinco familias las que no querían pagarme y yo tenía que poner por ellos, hasta que me cansé, quise ir a hacer el reclamo correspondiente”, relató. Fue entonces que ocurrió el hecho violento. “Durante la noche del martes empezaron a los tiros y después comenzaron a romperme toda la casa. Al otro día llamamos a la Policía, pero no hicieron nada. También hicimos la denuncia ante la fiscalía”, contó.