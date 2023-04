Descontrol, furia y alumnos encerrados en un colegio platense

No son horas fáciles para las escuelas platenses, ya que diferentes hechos, varios de ellos de una extrema gravedad, causaron una gran conmoción. Ayer se registró un nuevo y lamentable episodio donde debió intervenir la Policía bonaerense, por lo que se vivieron momentos de tensión.

En esta oportunidad, de acuerdo a los voceros oficiales consultados por este multimedio, hubo corridas, gritos, alumnos armados y otros encerrados, mientras que los padres de los estudiantes exigieron medidas de seguridad. A su vez, aunque no fue confirmado, también se habló de un joven apuñalado dentro de las instalaciones.

Voceros judiciales le contaron a Trama Urbana que todo tuvo lugar la tarde de ayer en la Escuela n° 59 emplazada en las calles 122 y 604 de Villa Alba, en las afueras del casco urbano de La Plata. No está del todo esclarecido qué fue lo que ocurrió, pero los progenitores de varios de los alumnos que allí asisten indicaron, con profundo malestar y desesperación, que había menores lastimados a cuchillazos dentro del centro educativo. En ese sentido, explicaron que “hay alumnos que llevan armas blancas y nadie hace nada. Los hechos de violencia son reiterados”.

La Policía no pudo entrar

En medio del grave conflicto, “volaron mesas y sillas y hubo insultos por todos lados”, describieron los testigos. Fue tanto el caos que un llamado al servicio de emergencias 911 alertó al personal policial y un patrullero se hizo presente. Sin embargo, no pudieron intervenir rápidamente ya que “la directora del colegio no colaboró y no dejó ingresar a los agentes”, resumió una fuente.

En ese marco, siempre bajo el testimonio de los voceros, un cúmulo de alumnos quedó encerrado en el lugar. “La directora no los dejó salir, pese a que había un herido de arma blanca”. Así, el malestar de los padres fue creciendo y, ofuscados, volvieron a reclamar medidas urgentes para seguir mandando a sus hijos al establecimiento.

Antecedente cercano

Recordemos que la semana pasada un niño de 11 años fue con un arma de fuego a la Escuela 55, localizada en 28 y 62. En un video previo había advertido, manipulando la pistola, que iba a utilizarla contra sus compañeros y la maestra. “Soy re mafia”, dijo.

Si bien se denunció que también le había pegado un culatazo a una docente, la directora del lugar lo desmintió y le echó la culpa a los medios de comunicación. No está de más aclarar que el implicado no fue expulsado.