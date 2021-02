Desesperada búsqueda de una familia a la que le robaron dos ponis en Ensenada

Una familia de la vecina localidad de Ensenada sufrió el robo de dos ponis y vive momentos angustiantes, ya que se encuentra en una campaña para poder dar con ellos. Los equinos eran unas mascotas muy ­queridas por los damnificados, sobre todo por la pequeña hija del matrimonio, quien era muy cercana a ellos.



Según detallaron voceros oficiales a Trama Urbana, el hecho tuvo lugar durante horas de la mañana en inmediaciones del cementerio Municipal de Ensenada, el cual está ubicado sobre una superficie de 12 hectáreas, en el camino Néstor Kirchner entre Ex Combatientes de Malvinas y Contarelli.



Las fuentes indicaron que los malhechores aprovecharon la poca presencia en la zona para actuar impunemente y apoderarse de los animales. “Dos hombres quedaron filmados cuando sustraían los ­ejemplares. En las grabaciones se ve que toman Camino Rivadavia en dirección hacia la ciudad de La Plata”, aseveró uno de los investigadores consultados.



De igual forma, algunos de los frentistas de la zona discrepan en cuanto a lo sucedido. Si bien todos lamentaron el robo de los ponis, algunos vecinos aseguraron que se trató de un acto de “irresponsabilidad”. Una de las personas que dialogaron con este multimedio dijo que “los dejaron atados en cualquier lado”, mientras que otro agregó que “podrían haberse zafado y terminaban siendo atropellados por un auto, son unos inconscientes”.



No obstante, varios vecinos mostraron su solidaridad con lo sucedido: “Me da lástima por la nena, los quería mucho”, dijo uno, y otros varios desearon que “ojalá los puedan encontrar pronto, hay mucho maltrato animal y no se sabe para qué los querrían utilizar”.



En cuanto a los implicados, al cierre de esta edición nada se sabía de ellos. Si bien la denuncia estaba realizada ante las autoridades y los sujetos quedaron filmados por las cámaras de la zona, por el momento no había pistas ni de ellos ni de los caballos robados.

Cabe mencionar que aquellos que puedan aportar cualquier información, pueden comunicarse al 221-678-9030.