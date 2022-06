Desvalijaron otra casa en Los Hornos y continúan los delitos

Sin duda la localidad de Los Hornos está siendo golpeada impetuosamente por la inseguridad y la jornada de ayer no fue la excepción. De hecho, vecinos denunciaron que desconocidos ingresaron a una vivienda mientras sus dueños no estaban y se apoderaron de todo lo que encontraron.

Según indicaron los testigos que se comunicaron con este multimedio, el incidente tuvo lugar en la zona de 67 y 150, cuando un número no identificado de delincuentes se metió a la propiedad cuando la misma se encontraba vacía. Sin que nadie pudiera detenerlos, se tomaron todo el tiempo del mundo para cometer sus fechorías, robándose todo lo que había.

Luego de varios minutos huyeron de la escena con diversos objetos de valor, mientras que los damnificados no se enteraron de lo sucedido hasta horas después, cuando se encontraron con el faltante de sus pertenencias. De más está decir que los implicados siguen prófugos y no hay pistas sobre su identidad o paradero.

Cabe recordar que diario Hoy ya había informado en ediciones anteriores sobre la presencia de un auto oscuro que merodea por el vecindario. De hecho el mismo había sido visto a muy pocas calles de allí, más precisamente en inmediaciones de 63 y 135.

“Es un Peugeot oscuro todo polarizado”, comenzó diciendo la frentista que los vio en aquella oportunidad, quien además aseguró: “Fue a eso de las 20:30, cuando los dueños se habían ido. A cuidarse cuando salen, miren bien que no esté el auto negro porque siguen desvalijando viviendas con total impunidad”.

Las quejas de los demás residentes no tardaron en llegar y uno de ellos comentó: “Los Hornos es zona liberada ¿Dónde está la Policía? No se ve uno en todo el día”. Asimismo, otro de los vecinos indignados detalló: “Ya todos saben que andan controlando casas ajenas y los que tienen que vigilar no lo ven, ¿no serán los mismos polis?”.

Otros hechos

En 60 y 140, dos muchachas se robaron una bicicleta que estaba estacionada en la vereda de un negocio. Si bien quedaron filmadas por las cámaras de seguridad, las mismas lograron escapar y al cierre de esta edición nada se sabía sobre ellas.

Por su parte, en 70 y 148, también de la localidad de Los Hornos, desconocidos se apoderaron de una motocicleta que un joven había dejado en la vía pública. Se trata de una Honda Wave S de color negro y por ahora su paradero es desconocido, por lo que quienes tengan cualquier tipo de información deben comunicarse al 911.