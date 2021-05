Dos chacales platenses, al calabozo tras abusar de las hijas de sus parejas

Por dos abusos sexuales perpetrados contra menores de edad en diferentes puntos de nuestra ciudad, dos hombres fueron apresados ayer y deberán comparecer ante la Justicia platense, señalaron voceros policiales.



Uno de los implicados es un depravado de 50 años, quien fue denunciado el 16 de junio de 2016 por la madre de la víctima.



Contó que dejó que su hija se quedara a dormir en su casa, ubicada en 413 y 153, donde ya no residía debido a que la pareja de la mujer la atacaba física y verbalmente. Entonces, este hombre se le acercó hasta la cama en ropa interior y comenzó a tocar sus partes íntimas, tapándole la boca para que no pueda pedir ayuda.



Informes psicológicos y los resultados de la cámara Gesell demostraron que la damnificada no fabulaba y se pidió la captura del implicado.



Sin embargo, este evitaba la cárcel porque fue interponiendo varios recursos por intermedio de su defensor, aunque en las últimas horas quedó firme la detención y fue atrapado en un inmueble de 413 y 145 por el delito de “abuso sexual agravado”.



En tanto, una mujer denunció que descubrió a su concubino, de 43 años, masturbándose delante de las hijas de ella. Se separó pero no lo denunció por miedo, ya que él era violento. Tiempo después, una de las menores le confió que había sido abusada por el individuo, y que la obligaba junto a su hermana a ver videos pornográficos mientras se masturbaba, amenazándolas con matarlas si decían algo.



Ella hizo finalmente la denuncia en noviembre de 2019 y, corroborado el hecho, se detuvo al chacal en una vivienda de 11 y 660 por “abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores”.