Dos hombres se peleaban por una mujer en San Carlos y ella salió a los tiros

Una pelea entre dos hombres por una mujer en el barrio platense de San Carlos terminó a los tiros y con uno de ellos lastimado, informaron fuentes policiales. Mientras que en Villa Elisa un hombre amenazó con volar por los aires una casa, atacó con una lanza a los policías que cubrieron la denuncia y lesionó a dos de ellos.

El primer suceso se materializó en 41 entre 141 y 142, cuando un sujeto de 42 años increpó en la vereda al actual novio de su expareja, de 44. Pronto comenzaron a pelearse y entonces apareció la mujer, de 46 años.

Lejos de apaciguar los ánimos, ella irrumpió con un revólver y no dudó en apretar el gatillo, amenazado de muerte a su ex. “Disparó al menos cuatro veces, pero por fortuna no llegó a balear a nadie”, le contó a Trama Urbana un jefe de la fuerza.

Ante el alboroto, los vecinos llamaron al 911 y se hizo presente un patrullero, cuyos oficiales constataron la denuncia. Al ver que uno de los implicados padecía una herida en la frente, resolvieron convocar también a una ambulancia. Los médicos que atendieron al lesionado decidieron trasladarlo hasta el hospital Rossi, donde los facultativos que lo revisaron indicaron que su vida no corría peligro.

En tanto, a la mujer le incautaron el revólver marca Doberman calibre 22, y en el lugar hallaron cuatro vainas servidas. Se le abrió una causa penal por los delitos de “lesiones, amenazas calificadas y abuso de arma”.

Locura en 423 entre 12 y 13

En tanto, un joven de 33 años se atrincheró en la casa de su padre de Villa Elisa, rompió los muebles, abrió el escape de gas y agredió con una lanza a los cuatro numerarios que cubrieron la denuncia.

El hecho ocurrió en 423 entre 12 y 13, donde el propietario de la finca llamó al 911 contando que su hijo ingresó, destrozó todo a su paso y se atrincheró solo en la vivienda. Al llegar los uniformados, quisieron interceder pero “el masculino se puso más nervioso y abrió el paso del gas”, relató una fuente.

Viendo la peligrosidad, los agentes decidieron tirar la puerta abajo y entonces allí salió el violento, “con un fierro con punta en V, tipo lanza”. Se abalanzó a los policías y le ocasionó un corte en una de sus piernas a uno de ellos. En tanto, al querer reducirlo el malviviente mordió las manos de otros dos agentes y golpeó varias veces al restante.

Pese a la complejidad de la situación, se lo pudo dominar, esposar y llevarlo en calidad de aprehendido hasta la comisaría Duodécima. En las próximas horas deberá prestar declaración ante la fiscalía penal en turno.