El acusado de tener gallos de riña se burló de la Policía y se filmó bailando con otras 20 aves

El allanamiento realizado días atrás en la localidad platense de Abasto, donde se hallaron al menos 85 gallos para riña, parece no haberle afectado al acusado, quien redobló la apuesta y se grabó bailando con las aves en sus manos. En los videos, aseguró que debió pagar para recuperar a algunos de los animales y advirtió que continuará con esa actividad.

Lejos de sentir temor por el operativo llevado a cabo por los policías en una casa ubicada en las calles 515 y 214, el sujeto se burló no solamente de los uniformados sino también de los ambientalistas que habían elevado varias protestas en su contra. En una clara actitud provocadora, con ayuda de un cómplice, mostró 20 ejemplares más que tenía escondidos y estaban dentro de sus jaulas.

En este mismo sentido, aseguró que tiene al menos 40 más en la casa de otro individuo y que se encuentra en pleno acondicionamiento del lugar para continuar realizando las riñas. Mientras sonaba música de cumbia de fondo, el hombre tomó una de las aves y simuló estar tocando la guitarra, mientras miraba a la cámara y lanzaba algunos insultos contra los proteccionistas de animales.

En otro tramo del video, que comenzó a viralizarse por las redes sociales, alardea diciendo: “A estos los escondió el as de espadas. Yo siempre saco un as de abajo de la manga”. Asimismo, lejos de sentir el escarmiento y mientras aclimataba el stud para, aparentemente, regresar a la actividad ilícita, vociferó: “A mí me van a tener que matar para sacarme los gallos”.

El caso de las riñas

Todo comenzó luego de una serie de allanamientos que se realizaron en Abasto. Uno de ellos se realizó con una orden de registro en el domicilio donde residía uno de los imputados en la causa. En el lugar, los agentes de seguridad secuestraron 85 gallos que estaban entrenados para pelear, antibióticos, vitaminas y anabólicos para el crecimiento, además de las jaulas donde estaban encerrados.

La investigación parte de un hecho que fue denunciado con anterioridad, en el que un hombre de 37 años aseguró que había sido amenazado de muerte por otro sujeto el 14 de octubre pasado. A partir de allí, los efectivos policiales comenzaron las averiguaciones correspondientes, que derivaron con la requisa de la vivienda del acusado, donde hallaron las aves.

“En otro de los operativos encontramos el arma usada para intimidar a la víctima”, informó uno de los voceros abocados al caso. Al mismo tiempo, se notificó que los ejemplares que fueron recuperados durante el procedimiento, quedaron a resguardo y pasarían a manos de los especialistas de la Dirección de Protección Animal.