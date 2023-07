Emilia Uscamayta: un testigo dijo que fue presionado para cambiar su declaración

En el marco del juicio oral que el Tribunal Oral en lo Criminal n° 3 les sigue a cuatro acusados por la muerte de Emilia Ucamayta Curi, hecho ocurrido el 1° de enero de 2016 en una casaquinta ubicada en la avenida 520 entre las calles 159 y 160 de Melchor Romero, un testigo dijo que fue amenazado y que le balearon la casa.

Por pedido de la fiscal Silvina Langone, durante la jornada de ayer volvió a prestar testimonio el delegado de ese barrio cuando ocurrió el hecho, Adrián Zamudio. “No he cambiado mi declaración, la mantuve en todo momento respecto a lo que pasó ese día. Cada uno sabe lo que corresponde declarar y lo que no”, contó el hombre.

“Una noche pasaron (desconocidos) y tiraron dos tiros a mi casa, me rompieron el vidrio del garaje. Eso nunca se investigó, nunca hicieron nada”, contó Zamudio. El testigo también señaló que “en varias ocasiones (algunas personas) quisieron que cambiara mi declaración y no la cambié”. Pese a los intentos por amedrentarlo, el exdelegado sostuvo que no tiene miedo.

Luego, fue el turno de los testigos de la defensa de los acusados Carlos Bellone, Santiago Piedrabuena, Gastón Haramboure y Raúl “Peque” García, quienes afrontan cargos por “homicidio simple con dolo eventual”. Mañana, jueves, se reanudará el debate oral con más testigos de la defensa.

Incumplimientos

Haramboure se encontraba en la fiesta mientras debía estar cumpliendo una condena en prisión domiciliaria por el asesinato del joven Juan Maldonado en 2009 a la salida del boliche Alcatraz en Berisso. En tanto, ­Piedrabuena contaba con una causa anterior por portación ilegal de armas de fuego, además de otra causa abierta por desobediencia luego de violar una clausura en un boliche de su propiedad.

Por su parte, Bellone era el dueño de la quinta donde falleció ahogada la joven y donde se llevaba adelante una fiesta multitudinaria que no contaba con los permisos y medidas de seguridad correspondientes para un evento de esas características. El evento “La Frontera” tuvo dos clausuras previas: la primera de ellas fue alrededor de las 23 del día anterior al hecho, pero al retirarse la policía, volvieron a abrir la quinta pasada la medianoche. A las 2 de la madrugada se hizo presente nuevamente Control Urbano, pero los inspectores recibieron la orden de retirarse.

Según los testigos, a Emilia la auxilió una joven que tenía conocimientos de RCP y luego trasladada al hospital Alejandro Korn de Melchor Romero. Sin embargo, los médicos constataron que la estudiante de Periodismo ya había llegado sin vida al lugar.