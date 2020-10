Emocionante: héroes viales salvaron milagrosamente la vida de un camionero

En un suceso, al menos, espectacular, un camionero había sufrido un infarto mientras manejaba por Ruta 2, a la altura del kilómetro 90, cuando agentes del Destacamento Vial de Samborombón lo asistieron de forma inmediata lo llevaron al Hospital de Melchor Romero, Alejandro Korn.

No hay palabras para describir éste hecho, sobre todo con la concepción que se tiene de los que cuidan a los ciudadanos todos los días.

A veces, las noticias no son tan malas cuando el contexto es tan adverso. Gracias a estos héroes, el camionero, puede contar esta historia, la de grandes personas que no dudaron un instante en involucrarse y permitir que la familia del conductor no pierda una parte del corazón.

Video: Fernando Tocho