Fueron por dos ladrones y el botín: solo capturaron a uno de los sospechosos

El pasado viernes 19 al menos dos ladrones, uno armado con un cuchillo y con una pistola el otro, cometieron un violento asalto en la casa de una pareja de Arturo Seguí. El hecho sucedió poco después de que le robaran también a un juez retirado en su domicilio de City Bell, lo que llevó a pensar en la posibilidad de que se tratara de una misma banda. Ambos episodios fueron publicados en exclusiva por este diario. Tras una investigación, en las últimas horas se logró la captura de uno de los sospechosos. Durante los allanamientos llevados a cabo no lograron dar con el otro, que permanece prófugo.

Luego de una corta pesquisa, los investigadores pusieron la lupa en los posibles responsables del hecho y le pidieron a la fiscalía interviniente una serie de órdenes de registro y captura sobre dos domicilios de Arturo Seguí, que fueron avaladas por el juzgado de Garantías.

El resultado no fue el esperado por las fuerzas de seguridad, ya que si bien en uno de ellos se logró la aprehensión de un joven de 26 años (quien ahora deberá ser reconocido por las víctimas), no ocurrió lo mismo con su presunto cómplice. “Lo tenemos identificado”, aseguraron los voceros, aunque pese a eso no pudieron localizarlo.

De acuerdo a las fuentes del caso, en el domicilio del demorado “se recuperó parte del botín, como dos aros y una cadenita”, aunque no lograron dar con gran parte del mismo, como las otras joyas que le sustrajeron al matrimonio de 143 y 407, ni el dinero.

Acusado del delito de “robo agravado”, el implicado deberá comparecer ante la UFI número 17.

Creciente malestar vecinal

Pese a la captura, el temor entre los vecinos de la zona continúa presente, y ya “nadie vive tranquilo”, según le contaron a Trama Urbana.

“Dicen que agarraron a uno de los malvivientes que robaron ahí en la casa de la calle 143, pero no al otro. ¿Qué están esperando para ponerlo tras las rejas? ¿Que mate a alguien antes? Ya pasó una semana, y sigue libre, haciendo vaya a saber uno qué”, se lamentó una frentista.

Un lugareño, en tanto, dijo: “Agarraron a uno, pero andá a saber cuándo lo liberan. Acá entran por una puerta y salen por la otra”. Un tercero fue más allá: “Está lleno de delincuentes el barrio. No hubo un solo hecho en el último tiempo. Desvalijan casas que encuentran vacías o directamente entran y amenazan a los que estén, por unos pocos pesos. Arturo Seguí ya no es lo que era antes”.