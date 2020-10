Fuerte choque en una esquina de Barrio Norte

En 10 y 38, pleno corazón de Barrio Norte, una camioneta que se dirigía hacia Barrio Hipódromo chocó en la esquina con un auto y ambos vehículos terminaron arriba de la vereda. De milagro, no impactaron contra una casa.

“Estábamos trabajando, habíamos ido a averiguar unos precios, estábamos volviendo a la empresa, somos de Barrio Hipódromo, veníamos por 38 tranquilos, no veníamos rápido. Por suerte no pasó nada, chocó una señora, me arrastró hasta acá”, contó uno de los protagonistas.

Por su parte, el dueño de la casa, Gonzalo, contó que en su esquina hay “unos 20 choques anuales, algunos con menores consecuencias y otros de este tipo ya ha habido. El frente de mi casa está con trabajo de albañilería, ya es la segunda vez que terminan autos cerca de la ventana”.

“Hemos iniciado reclamos para que pongan lomos de burros, o semáforos. Alguna determinación hay que tomar, acá a una cuadra hay una escuela”, concluyó el entrevistado.