Habló la vecina que aportó el dato clave para dar con Maia

Tras tres días de trabajo intenso la policía recibió el dato que necesitaba para poder encontrar a Maia de siete años que fue secuestrada el lunes cuando su captor le prometió conseguir una bicicleta nueva.

Marina, en declaraciones televisivas, aseguró que volvía de dejar a su hija del jardín por calle La Plata y Buenos cuando se topó con Carlos Savanz “yo volvía de dejar a mi nena en el jardín. Venía por la calle La Plata y Buenos Aires. Justo en esa esquina, veo al chico en la bici, con ese cajoncito que tenía atrás del plástico, con una caja de cartón”.

Al principio creyó que era un error pero un camionero que también pasaba le hizo señas y decidió perseguirlos. “Al ver a ese hombre, me llamó la atención y di la vuelta manzana. Entonces, empecé a seguirlo. Cuando di la vuelta, vi a un camionero que también se había dado cuenta. Me hizo señas y me dije ‘no me estoy equivocando’. Lo empecé a seguir como seis o siete cuadras y ahí llamé al 911”, aseguró.

“Él iba con un buzo con capucha. Era el aspecto de chico que salía en el noticiero. Y a Maia la pude ver recién cuando lo detuvieron al hombre. Sacaron el cartón que había sobre el canasto y ahí estaba ella”, confirmó Marina.

“Cuando fue detenido este hombre no se resistió. Me parece que no entendía mucho lo que pasaba. Se lo veía medio perdido. A Maia se la veía asustada. Creo que lloraba un poco y la policía que estaba con ella la contuvo”, concluyó.

Por otra parte Eloy, un joven venezolano que pasaba por el lugar agregó que “el tipo estaba como desorientado, no reaccionaba a lo que le decían. Los policías también estaban sorprendidos, pero actuaron con rapidez. Enseguida, la mujer policía se hizo cargo de la nena, y el hombre policía se encargó de detener a este hombre. Ahí fue cuando me puse a sacar fotos y a filmar lo que ocurría”.