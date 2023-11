Horror: se quedaba al cuidado de sus sobrinos y los violaba

Un joven chacal de 20 años fue arrestado en Punta Lara en las últimas horas en el marco de una investigación, acusado de haber abusado sexualmente de dos sobrinos suyos menores de edad en una casa de La Plata, informaron ayer fuentes policiales y judiciales.

Consultados por esta multimedia, los voceros señalaron que todo se dio a conocer en febrero de este año, cuando la madre de las víctimas radicó la denuncia penal en la UFI N° 15 de la fiscal Cecilia Corfield, del departamento judicial de La Plata, tras haberse enterado de lo sucedido.

Llegó a la lamentable verdad gracias a sus dos hijos de siete y nueve años, que se animaron a contar los que les había pasado a fines de 2022, cuando se quedaban al cuidado de su tío en un domicilio del barrio Las Quintas.

Luego de la exposición judicial, se inició una pesquisa de la que intervino de inmediato el Gabinete de Delitos contra la Integridad Sexual de la DDI de La Plata. Sus detectives, sin pérdida de tiempo, llevaron a cabo los procedimientos de rigor para establecer la veracidad de la denuncia, que incluyó los reconocimientos médicos legales y los testimonios en Cámara Gesell de los damnificados.

Amenazas y juegos

Culminados esos pasos, se estableció que los perjudicados no mentían ni exageraban, por lo que desde la fiscalía se pidió la detención del implicado, que fue avalada por el juzgado de Garantías en turno número 2, a cargo de Eduardo Silva Pelosi.

Finalmente, el depravado fue hallado y reducido en la zona de la calle Almirante Brown y 16, en Punta Lara, partido de Ensenada. Se lo esposó, se lo subió al patrullero y se lo envío a la DDI bajo el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado, reiterado, al menos en tres hechos, por haber sido cometidos por el encargado de la guarda” de los menores.

Un jefe policial le confió a Trama Urbana que, para conseguir el silencio de los damnificados, el sujeto no dudaba en amedrentarlos. “Los amenazaba de muerte si contaban lo sucedido”, señaló el portavoz. Y añadió que el hombre manipulaba a los nenes haciéndolos participar de unos juegos que culminaban con los abusos sexuales.

En cuanto a los chicos, pese al calvario vivido y a la pesadilla que tuvieron que pasar, se informó que por fortuna se encuentran en buen estado de salud, junto a su madre.

En tanto, se detalló que el chacal no contaba con denuncias previas de ataques sexuales “lo que no necesariamente significa que no haya hecho nada, sino que no se denunció”, finalizó la fuente consultada.