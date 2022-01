Insólito: robó un comercio cuando pasaba un patrullero por la puerta

Un hecho indignante e increíble por igual sucedió en las últimas horas en la localidad de Villa Elisa. Allí, un solitario delincuente robo un comercio con tal descaro que poco le importó que en ese momento estuviera pasando un patrullero por la puerta.

El lugar en cuestión es un almacén ubicado en la zona de camino General Belgrano y 422, y el sospechoso se llevó gran cantidad de mercadería, entre lo que se encontraban quesos rallados, salchichas, y queso crema, siendo un total de más de $9.000 en productos.

“Se ve que el delincuente venía siguiendo al lechero, porque entró cuando se fue el camión. Ingresó por el portón de rejas del costado del negocio, que en algún momento pensé ponerle púas, pero no lo hice porque iba a parecer una cárcel”, dijo en diálogo con Nexo Norte el damnificado.

No obstante, lo más insólito de la situación fue que en el momento que estaba saliendo con un bolso, pasó un patrullero de la Policía. Por algún extrañó motivo, a los efectivos que iban en el móvil no les pareció extraño que un individuo saliera de un almacén a las 4:30 de la mañana llevando varios objetos y no lo detuvieron.

Además, según puede verse en las grabaciones de la cámara de seguridad, el ladrón escapó saltando un paredón, algo que debería ser todavía más llamativo para el horario en el que ocurrió el hecho. La única posibilidad sería que no lo hayan visto, aunque de todas formas sería una falta en el accionar de la fuerza de seguridad.

Por otro lado, según trascendió, el dueño del local no haría la denuncia, ya que debido a lo sucedido considera que no tiene sentido. De más está aclarar que el maleante está prófugo.