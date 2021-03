Intentaron apuñalar a una mujer en un violento asalto

Una joven cantante de nuestra ciudad vivió en carne propia la creciente ola de inseguridad en la región, cuando fue interceptada en el barrio Meridiano V por un delincuente que la tiró al piso, la arrastró e intentó apuñalarla en reiteradas oportunidades. Producto del violento ataque, la víctima resultó con varias heridas cortantes y tras hecho manifestó toda su furia en las redes sociales.



El episodio tuvo lugar en horas de la noche en la zona de las calles 19 y 70, en momentos en los que la vocalista de una banda de rock y pop platense se dirigía a realizar las compras a un almacén de la esquina de su casa. En el camino fue abordada por detrás por un ladrón que se movilizaba en una bicicleta, quien la amenazó con un cuchillo para que le entregara todas sus pertenencias.



El sujeto se bajó del rodado, se abalanzó sobre ella y la tiró al piso, arrastrándola durante algunos metros mientras forcejeaba e intentaba clavarle el arma blanca que tenía en sus manos. En el medio de toda la escena cargada de tensión, el malviviente le advirtió que, si no le daba el dinero que llevaba consigo, la iba a matar a puñaladas.



En este instante y en pleno ataque, la mujer logró zafarse de las garras del individuo y comenzó a correr en busca de ayuda, mientras el delincuente la perseguía. Finalmente pudo ponerse a resguardo en una pizzería ubicada a escasos metros del lugar del hecho y, al ver que en el comercio había mucha gente, el hampón desistió del robo y huyó.



Debido al violento accionar del caco, la víctima resultó con varias heridas cortantes, pero, afortunadamente, ninguna de las puñaladas fue certera porque podría haber sido una tragedia. La joven comentó el episodio en sus redes sociales y comentó: “Una lacra inservible me revolcó mientras me amenazaba con una cuchilla como si mi vida no valiera nada”.



“Todavía tengo el brillo del cuchillo en mis ojos y esa mirada vacía clavada en la mía”, contó en una extensa publicación donde manifestó toda su bronca y, además, remarcó que “no se puede vivir más así. La semana pasada mi marido presenció con mi nena un asalto en la calle a las 9 de la noche. Una semana después me revuelcan y me patean en el piso a 30 metros de mi casa”.



Sobre el paradero del malviviente, todavía no existe ningún dato fehaciente que permita identificarlo, aunque la mujer sostuvo que se trató de un joven de alrededor de 20 años que, presuntamente, estaba bajo los efectos de las drogas o el alcohol.