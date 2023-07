Investigan la muerte de una mujer en su casa de La Plata

Una mujer de 76 años fue hallada sin vida en las últimas horas dentro de su domicilio emplazado en la localidad platense de Lisandro Olmos, y por estas horas la Justicia analiza lo sucedido, ya que la víctima no presentaba ningún problema de salud ni existían indicios que presagiaran el drástico final.

Fuentes policiales le contaron ayer a Trama Urbana que fue la hermana de la infortunada (cuya identidad este medio mantiene en reserva) quien comenzó a sospechar que algo malo ocurría, ya que su familiar no le respondía los mensajes ni atendía el teléfono cuando la llamaba. Preocupada, la mujer se dirigió hasta la casa, ubicada en las calles 213 entre 39 y 40, y sus temores crecieron todavía más, ya que su hermana no abría la puerta, que estaba cerrada con llave, ni daba señal alguna.

De esta manera, la pariente se vio en la obligación de comunicarse con un cerrajero, y así pudo por fin ganar el interior de la residencia. Segundos después se topó con el cadáver de la damnificada, que estaba dentro del baño, más precisamente “tendida sobre el inodoro, con los pantalones bajos”, precisó un vocero consulado por este diario.

Interviene la UFI 7

De inmediato la hermana llamó al servicio de emergencias 911, y al rato se hizo presente una ambulancia, cuyos paramédicos constataron el deceso de la infortunada. En tanto, trabajaron en la escena los agentes de la comisaría Decimoquinta, con jurisdicción en la zona, y los peritos de la Policía Científica, quienes intentarán dilucidar qué ocurrió en el lugar.

“Llama la atención el caso porque la víctima no padecía ningún problema de salud ni se solía realizar controles médicos de manera regular, aunque la casa no presentaba desorden ni el cuerpo estaba lastimado. No había signos de violencia, por lo que se descartaría un suceso criminal”, afirmó un detective, quien agregó que la hermana “estuvo varios días sin poder comunicarse, desde el lunes (de la semana pasada) no sabía nada de ella”.

Por orden de la Unidad Funcional de Instrucción número 7 en turno, se abrió una causa penal caratulada por el momento como “averiguación de causales de muerte” y se llevará a cabo en las próximas horas la correspondiente operación de autopsia, para determinar la mecánica y el motivo del deceso.