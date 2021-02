Jornada a pleno robo en la ciudad: no se salvó prácticamente nadie

En otra jornada marcada a fuego por la inseguridad en las calles de nuestra ciudad, vecinos y comercios de diferentes barrios sufrieron ayer el accionar de los hampones.

Por un lado, sujetos desconocidos ganaron el interior de una dietética y verdulería emplazada en 462 entre 14 y 14 A de City Bell en horas de la madrugada. De allí, se llevaron mercadería y dinero en efectivo que encontraron en la caja registradora.

La semana pasada había ocurrido algo similar en un “parripollo” de 14A entre 462 y 464, mientras que también unos delincuentes ingresaron a un domicilio de esa zona. Por ninguno de los hechos las autoridades policiales lograron dar con los autores, de lo que nada se sabe.

En tanto, no muy lejos de allí, en 478 entre 24 y 26, ladrones se colaron en una vivienda tras saltar un paredón, aunque en este caso huyeron sin apoderarse de nada debido a los insistentes ladridos de los perros.

Casco urbano

Ya en el casco urbano platense, más precisamente en las calles 115 entre 66 y 67 del barrio El Mondongo -donde a diario se producen todo tipo de ilícitos- un solitario malviviente sorprendió a un ciclista y lo apuntó con un arma de fuego.

“Le puso una pistola en la cara y lo amenazó para que le entregue la bici y otros elementos que llevaba consigo”, relató un vecino del área, quien se mostró “cansado, indignado y frustrado” de estos hechos, ya que “se repiten y nadie hace nada para evitarlos”.

Una vez con el rodado, el malhechor se subió al mismo, pedaleó y se perdió de vista, aunque su accionar quedó registrado en una cámara de seguridad. Pese a que los agentes de la Fuerza ya cuentan con ese material fílmico, hasta el momento no tienen pistas para dar con el causante, quien hasta el cierre de esta edición se mantenía prófugo. La víctima, a su vez, se lamentó:

“Dos días me duró la bicicleta, una locura. Por supuesto que la Policía buscó cinco minutos al asaltante y no lo encontró. Mucha desidia”.

“Ya no podemos esperar más de la Policía: lo único que nos queda es armarnos y defendernos nosotros. Hay que limpiar a todas estas lacras antes que no terminen de matar”, postearon varios frentistas en diferentes redes sociales.