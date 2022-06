Joven denunció que fue brutalmente golpeada por patovicas de un boliche platense

Una joven de 28 años denunció que fue brutalmente golpeada por un grupo de patovicas, que la sacaron del interior de un boliche ubicado en pleno centro platense. Luego de la paliza, la víctima tuvo que ser atendida

por los médicos de un centro de salud y tras ello realizó su descargo en las redes sociales, donde contó lo sucedido.

De acuerdo a lo que refirió la damnificada, todo ocurrió en un reconocido bar de las calles 45 entre 8 y 9, donde en un momento dado dos encargados de seguridad la echaron del lugar con acciones cargadas de violencia. Asimismo, de la paliza también habría participado una femenina que sería parte también del personal que trabaja en el local bailable.

En el relato de la chica se destaca que los patovicas la tiraron al piso y le pegaron patadas, mientras le proferían una serie de insultos. Como si todo esto fuera poco, su teléfono celular había quedado dentro de su cartera, que ella había dejado en el guardarropas, por lo que no pudo comunicarse con sus amigos.

Producto del forcejeo, la joven terminó con varias marcas en el rostro, en sus manos y también en su espalda. Por tal motivo, horas después se dirigió hasta la comisaría Primera para realizar la denuncia correspondiente, donde los efectivos policiales constataron las lesiones. Posteriormente, debió recibir asistencia médica en el Hospital San Martín y, a varias horas del salvaje episodio, continúa con dolores en distintas partes de su cuerpo y tiene que usar cuello ortopédico.

Realizó su descargo

Una vez que concluyó la larga pesadilla que sufrió en una noche en la que había salido a disfrutar, decidió hacer pública su situación. En ese marco, contó que es enfermera e instructora de hits dance. Estaba bailando con sus amigos y decidió ir hasta el baño, pero un patovica alto le dobló la muñeca y la sacó del boliche a la fuerza.

“Cuando yo le pregunto por qué me saca, me dice que estaba haciendo disturbios, cosa que no entendí si me confundió con alguien más o qué. Una vez afuera no me dejaron entrar y me agarraron de los pelos, me empezaron a dar patadas. Yo me voy como puedo a la esquina, ya que también me estaba muriendo de frío. Volví al lugar, me dieron mis cosas y ahí es cuando me pegaron por segunda vez, más fuerte aún”, concluyó la víctima.