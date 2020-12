La defensa solicitó la absolución para los acusados por el homicidio de Renzo Villanueva

El abogado Darío Saldaño y Juan José Barragán, quienes representan a Diego Villanueva y Rosa Martignoni, acusados por el homicidio de Renzo Villanueva (7), pidieron la absolución para sus defendidos. Se trata de la muerte del nene con síndrome de Down que cayó de un séptimo piso de un edificio céntrico el 10 de octubre de 2017.



“Adherimos a los argumentos de la fiscal (Victoria Huergo) con la finalidad de no ser reiterativos. Con la sola valoración de las pruebas, hacen caer la tesis del supuesto homicidio doloso producido por Villanueva y Martignoni. No puede discutirse que las detenciones de Diego y Rosa fueron consecuencia de cómo se comportó Ángela Donato, la Policía y el fiscal de instrucción”, comenzó el abogado Juan José Barragán.



El letrado consideró que “la mendacidad de la particular damnificada resulta incuestionable. Este caso sufrió una mediatización pocas veces vista. Sin duda, (Ángela) se encargó de diseminar argumentos falaces por medios de comunicación y redes sociales”. Y agregó: “Se decía que Diego no quería a su hijo, que desde que nació quería matarlo. Se colige esto no solo por un plexo testimonial incuestionable sino por el ámbito familiar”, ya que –según Barragán- la madre del acusado aseguró que Villanueva tuvo que pagar dinero adicional a la manutención para que pudiera ver a su hijo.

La reconstrucción



Respecto a la reconstrucción del hecho, aseguró que allí “quedó acreditado que Renzo poseía todas las habilidades”, y que la Policía Científica “se limitó a tirar un muñeco por la ventana y con la presencia del fiscal de instrucción (Marcelo Romero), alterándose los hechos. Se logró determinar la inconsistencia técnica de la práctica. No existió análisis e ingeniero alguno en la etapa de instrucción”.



Por su parte, Saldaño afirmó que se introdujeron “contenidos falsos de un texto que, de cero a doce, era homicidio, y cuando vamos al texto no había nada. También fue muy llamativa la manera en que se manipuló la información a brindar y cómo se introdujeron pequeñas distorsiones ante los jueces; una de ellas fue se había realizado esa pericia sin tener la causa, cuando de las mismas pericias surgen que la causa estaban en Asuntos Especiales”.



Al igual que su colega, criticó la forma en que se utilizó el muñeco para hacer la reconstrucción, y que se lo soltó “adonde se pretendía que cayera”. A su criterio, los testigos del hecho coincidieron en que “no tenían certeza de dónde estaba el cuerpo ni la cabeza. Y la escena, desde el inicio, estaba contaminada. Ese error inicial implica un aumento del mismo para las conclusiones finales”.

El beneficio de la duda

“Solicito que, en base a lo expuesto, se absuelva a Martignoni y a Villanueva por no estar acreditada la materialidad ilícita y, por ende, las calificaciones. Como planteo subsidiario, pido nuevamente la absolución pero por el beneficio de la duda o por pena natural por aquellas cuestiones que no están probadas. Y, en caso de condena por homicidio culposo, que sea por el mínimo de la pena”, finalizó Saldaño.



En tanto, en su descargo, Martignoni concluyó: “Jamás lo asesiné. El día que estuve en el departamento, (el nene) estuvo cuidado”.