La Lucila: tiroteó a un repartidor de Glovo pensando que quería robarle

Un empresario disparó contra un repartidor de Glovo luego de afirmar que este lo perseguía junto a un auto marca Fiat color gris que, según el relato del empresario, le frenó de golpe para hacerlo detener. Ante el temor de ser abordado, se bajó de su auto marca BMW con una Smith & Wesson calibre .357 y disparó a modo “disuasivo”. De esa forma redujo al empleado de delivery y luego lo golpeó.

El joven de nacionalidad venezolana tenía la app para hacer los repartos y la caja de la empresa. No tenía armas y se mostró colaborativo con los policías.

El empresario será investigado por portación ilegal de arma atenuada. Si bien es legítimo usuario, al no ser parte de las fuerzas de seguridad, no tenía portación. Por su parte el trabajador de Glovo será investigado por averiguación de ilícito pero no quedó detenido.