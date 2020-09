La macabra historia del chacal de Villa Elisa

La localidad de Villa Elisa se encontraba en alerta por la presencia de un violento depravado que atacaba salvajemente a mujeres, las golpeaba y luego abusaba sexualmente de ellas. Durante más de un año, este sujeto puso en vilo a los residentes de la zona y, si bien fue capturado el pasado viernes, su macabra historia se remonta a 20 años atrás, cuando sembró el pánico en La Plata.

A fines de la década del 90, este individuo, identificado como Máximo C., estuvo involucrado en una serie de casos de abuso sexual, por los cuales fue detenido en 1999. En total, se sospecha que violó al menos a siete mujeres en Tolosa, Villa Elisa y otras localidades. Su modus operandi era siempre el mismo: las captaba en la vía pública, las amenazaba con algún arma y las llevaba hasta un descampado; una vez allí las golpeaba brutalmente y luego abusaba de ellas.

Cabe mencionar que un hecho característico de esta bestia es que, al momento de escapar, las hacía contar hasta mil para tener tiempo de darse a la fuga. Trama Urbana dialogó con una de esas víctimas, que quiso brindar su testimonio al conocer la noticia de la detención, la cual fue publicada por este multimedio en su edición anterior. “Es mentira lo de la protección a la víctima. A mí nadie me escuchó, a ninguna de nosotras nos escucharon”, dijo la mujer.

La víctima, cuya identidad se preserva, relató que reconoció al individuo por su forma de atacar y por el relato de otras damnificadas, el cual era idéntico al calvario que ella padeció: “Pobres mujeres, porque entiendo por lo que pasaron, entiendo su dolor”. No obstante, también se mostró indignada por la liberación del Chacal: “Se suponía que no podía salir hasta 2026, no entiendo por qué lo soltaron. Nadie protege a las víctimas, nadie me avisó que estaba de nuevo en la calle”.

“Lo liberaron en 2018, no es que salió por la pandemia”, detalló la mujer y agregó: “Cuando me enteré que había salido entré en pánico. Enseguida avisé a las autoridades que tenían un violador serial suelto (NdR: en 2009 habían solicitado la castración química por la brutalidad de sus crímenes), pero me trataron de loca”.

Por lo pronto, el violento pervertido se encuentra bajo custodia tras un operativo realizado por la DDI La Plata, la cual lo capturó en su propio domicilio, ubicado en la zona de 405 y 21. Fue imputado por “abuso sexual agravado” e interviene la UFI N° 17.