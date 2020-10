La mujer del panadero que mató al delincuente en Rafael Castillo denuncia amenazas

La esposa del panadero que el sábado último mató a tiros a uno de los cuatro delincuentes que lo asaltaron en el partido bonaerense de La Matanza denunció hoy que reciben amenazas por Facebook y aseguró que ella y su familia tienen "mucho miedo".

"Que van a venir a reventar la casa del panadero, que me van a prender fuego la casa, que vamos a linchar a tu marido, esas cosas salen por Facebook", contó Vanesa, esposa del comerciante de 36 años que reside en Rafael Castillo.

La mujer dijo que esas amenazas fueron vistas por vecinos, aunque cuando quisieron hacer una captura de pantalla para enviárselas desaparecieron.

Entre lágrimas, Vanesa aseguró que en su familia están todos "muy nerviosos" y que tienen "mucho miedo", por lo que ayer abandonaron su casa y están en otro sitio.

"Tuvimos que salir corriendo de mi casa", agregó la esposa del comerciante, quien aseguró que su marido y sus hijos "no duermen" y que lo único que quieren es que "los dejen tranquilos".

"Me gustaría bajar la persiana e irme pero estoy obligada a abrir el negocio porque sino no como", agregó.

Sobre el hecho, Vanesa contó que todo sucedió cuando su esposo "estaba terminando de lavar la camioneta e iba salir a dar una vuelta con su hijo y se le aparecieron los cuatro delincuentes armados y otro, un quinto, que los estaba esperando en la otra cuadra".

La mujer recordó que este no fue el único hecho de inseguridad que vivieron, ya que el 6 de febrero ladrones entraron a su casa y mataron a sus dos perros. "Entraron al patio, me forzaron una rejas y no llegaron a entrar a la casa, sino nos mataban a todos", dijo.

Además, contó que el viernes pasado escucharon "cuatro disparos" en la zona y aseguró que los robos en el barrio suceden de manera contínua; "No hay horario, a toda hora te roban".

Finalmente, la mujer pidió "protección" para su familia y para los empleados que trabajan en la panadería, quienes "por miedo" no acudieron a abrir el local.

El hecho ocurrió el sábado a la tarde en las calles Yanzi y Pita, de la localidad de Rafael Castillo, cuando el panadero de 36 años se encontraba junto a su hijo a bordo de su camioneta Volkswagen Amarok gris estacionada y fue interceptado por cuatro delincuentes armados con fines de robo y que se movilizaban en un Chevrolet color bordó.

De acuerdo a los testigos, el panadero bajó de la camioneta, se trenzó en lucha con uno de ellos y, en medio del forcejeo, le arrebató el arma, con la cual baleó y mató a otro de los delincuentes.

Los otros dos delincuentes escaparon a los tiros, mientras que el ladrón que se había trenzado en lucha con el panadero, tras quedar desarmado fue reducido a golpes por vecinos del lugar.

De acuerdo a un video registrado por un testigo presencial y difundido en la red social Twitter, este delincuente quedó tendido en el suelo y fue insultado y pateado por los vecinos antes de que llegaran los efectivos de la comisaría 3ra. de Rafael Castillo y se lo llevaran detenido.

Las fuentes señalaron que el detenido y el fallecido, ambos de 17 años y de la cercana villa San Petersburgo, contaban con antecedentes penales y que en el asiento trasero de la camioneta se secuestró un revólver calibre 38 con la marca y numeración suprimida, y con el que el panadero se defendió del asalto.

Lo ocurrido es investigado por el fiscal Emilio Spatafora, del Fuero Penal de Responsabilidad Juvenil del Departamento Judicial La Matanza, quien no adoptó ninguna medida restrictiva de la libertad para el comerciante asaltado por considerar, de momento, que actuó en su legítima defensa.