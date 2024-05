La Toretto pisaba a fondo el auto al momento del choque fatal

Mientras sigue detenida y con una fallida táctica defensiva de parte de su abogado, se conoció en las últimas horas la velocidad a la que circulaba la joven de 20 años que atropelló y mató a un motociclista en nuestra ciudad, un caso que conmocionó a los platenses y tuvo una amplia repercusión mediática nacional.

De acuerdo a los voceros consultados por Trama Urbana, Felicitas Alvite manejaba su auto Volkswagen Gol Trend a 85 kilómetros por hora al momento del impacto en los cruces de las avenidas 13 y 32, una de las más importantes de la región, tras pasar el semáforo en rojo (con la luz que le prohibía el paso desde hacía varios segundos en ese color).

Las pericias accidentológicas determinaron que la mujer, que se encuentra privada de su libertad en la comisaria Primera, circulaba a 90 kilómetros cuando superó el semáforo (este en verde) de 13 y 47, frente a Tribunales y el Palacio de Justicia. Luego pasó otros semáforos en rojo, en 13 y 40 (a 57 kilómetros) y en 13 y 38 (a 40).

La recta final fue la más evidente, ya que La Toretto (como ella misma se apodó haciendo referencia al protagonista de la saga Rápidos y furiosos) fue con el acelerador pisándolo más fuerte y alcanzando la velocidad de 80 kilómetros en 13 y 34, para culminar en los 85 del choque, que tuvo como víctima fatal a Rubén Armand. Todos estos datos ya forman parte del expediente judicial.

Estrategia fallida

“¿Miedo? Miedo es ir conmigo en el auto, porque soy un constante ese quiere correr y me hago la Toretto”, había posteado la joven, aunque en su declaración ante la fiscalía dijo que se trató de una frase que utilizó para ganar seguidores en las redes sociales.

Si bien su abogado, intentó hacerles creer a los investigadores que la mujer no frenó pese al semáforo en rojo para no perder de vista a la amiga que viajaba en otro coche y que no vio siquiera el semáforo, pocos le creyeron y desestimaron esa versión. Por ese motivo, en un brusco volantazo, el letrado intentará ahora determinar que Alvite sufre de ataques de pánico desde los 15 años, por lo que se pidió un peritaje psiquiátrico que se desarrolló ayer en la Asesoría Pericial de Tribunales. Claro que, de ser cierto eso, el error estuvo en que no debió conducir ningún tipo de vehículo.