Ladrón abusó de una mujer y la obligó a hacerle sexo oral para no matar a su hijo

Un hecho aberrante y de violación fue el que tuvo que sufrir una joven de 27 años. Para salvar la vida de su pequeño hijo durante un robo, fue obligada a practicarle sexo oral a un delincuente degenerado. El hecho ocurrió en La Cañada, Quilmes.

Todo se produjo durante el hurto de una casa, donde un hombre entró y tomó como rehén a un niño de 5 años. El mismo le apoyó una pistola en la cabeza y amenazó a su madre de que lo iba a matar. Pero le señaló que no le iba a hacer nada, si ella le practicaba sexo oral. Para salvarlo, la madre del chico se vio obligada a llevar a cabo el acto y, tras el hecho, el ladrón escapó con una garrafa y un celular.

Luego de la pesadilla, la mujer denunció en la comisaría del lugar el abuso sexual del cual fue víctima, pero hasta el momento el depravado no fue detenido y continúa prófugo. El dato más llamativo, es que su ex marido podría haber sido cómplice del robo, ya que el delincuente le manifestó eso a la víctima. "Mira que me está cubriendo tu ex afuera", le señaló el sátiro. Anteriormente, la mujer había denunciado a su ex pareja por haber abusado de su hija de 10 años, donde la Justicia terminó dictaminando una restriccón perimetral.