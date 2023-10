Le robaron hasta los estudios a un jubilado durante una entradera

Un jubilado de 82 años vivió una amarga experiencia en las últimas horas cuando su vivienda en Villa Elisa fue invadida por delincuentes. Se trató de una entradera más que tuvo lugar en la zona norte de la región. Pareciera que esta parte de la ciudad se ha convertido en un verdadero coto de caza para la delincuencia.

La violenta secuencia tuvo lugar durante horas de la madrugada en la zona de 21 D y 424 y, aunque el caso aún está bajo investigación, los indicios hallados en la escena apuntan a que los intrusos ingresaron al terreno luego de saltar el portón del frente y forzar la puerta de acceso.

Durante su recorrido por el interior de la vivienda, los ladrones primero redujeron al damnificado a base de golpes y amenazas y luego reunieron varios elementos de valor. Según la denuncia, se llevaron un monto de dinero que no fue precisado, una valija con ropa de la víctima y una colección de cuchillos.

Sin embargo, el momento de mayor angustia ocurrió cuando la víctima les pidió que no se llevaran una bolsita que contenía una serie de estudios médicos que se había hecho recientemente. No obstante, a pesar de que los cacos comprobaron que se trataba, efectivamente, de papeles y radiografías, no tuvieron clemencia y también se apropiaron de esos elementos.

Ya sin la presencia de sus captores, el jubilado logró pedir ayuda y se comunicó con la policía, aunque de poco sirvió esto, ya que a pesar de que se realizó un operativo cerrojo no lograron dar con los autores del hecho y los mismos seguían prófugos al cierre de esta edición.

En cuanto al damnificado, se informó que no sufrió heridas que pusieran en riesgo su salud a pesar de haber sufrido una golpiza por parte de los maleantes. Tomó intervención la comisaría Decimosegunda y la Unidad Funcional de Instrucción en turno.