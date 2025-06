Desgarradora despedida del papá de Thiago: “Me dejaste hijito mío”

Con un profundo dolor y a través de un desgarrador mensaje en sus redes sociales, Fabián Correa despidió a Thiago, el niño de tan solo 7 años que murió en las últimas horas después de haber recibido un balazo por parte de un policía de la Federal.

Poco después de confirmar la triste noticia, Fabián utilizó su cuenta de Facebook e Instagram para expresarse y escribió: “Estoy destrozado, me dejaste hijito mío, te amo y te voy a amar toda la vida. Ahora sos mi angelito, te amo, te amo hijo mío”.

Además, en otra publicación que compartió en su estado de Whatsapp, el hombre posteó una foto del menor y dejó un mensaje que generó todavía mucha más conmoción: “A esta hora tendrías que estar tomando mates conmigo para ir a jugar, hijo. ¿Por qué?”.

Cabe recordar que Thiago permanecía internado en el Hospital de Niños de San Justo desde la madrugada del jueves. En una primera instancia había sido trasladado al Hospital Balestrini, donde recibió las primeras curaciones. Pero, lamentablemente, su cuadro empeoró producto de la bala que impactó en su cabeza y murió poco después.

Habló el policía

Por su parte, el uniformado acusado aseguró que su intención fue defender a su madre de un grupo de ladrones que le apuntaron con un arma. “Lo hice porque pensé que a mi mamá la mataban ahí mismo y no la iba a ver nunca más”, manifestó Facundo Aguilar Fajardo en la declaración ante el fiscal. Según sostuvo, uno de los hampones “me apuntó a la cara y me dijo: ‘Dame todo o te mato’”. Luego añadió que “yo no me resistí, les di mi mochila y el celular. Pero cuando vi que a mi mamá la seguían maltratando, pensé que la iban a matar”.

Defendiéndose de lo ocurrido, el joven policía de 21 años aseveró que los disparos fueron estáticos y que no corrió a ninguno de los sujetos. Mientras tanto que, sobre su actuación, afirmó que “esto fue en segundos, no hubo tiempo de pensar”.

Fajardo fue imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa, en concurso con lesiones gravísimas culposas y tentativa de homicidio por los otros dos heridos.

Por último, vale mencionar que, de acuerdo a las pericias, los 11 disparos provinieron de su arma reglamentaria y el revólver que llevaban los asaltantes era de juguete. Además, no se encontraron vainas servidas en el lugar, lo que podría agravar su situación procesal.